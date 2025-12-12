महाराष्ट्रात आदिवासी भागात मुलींचा सौदा; दोषींवर कठोर कारवाई करू गृहराज्यमंत्री योगेश कदमांची माहिती

Palghar Girl Trafficking : पालघर जिल्ह्यातल्या वाडा, मोखाडा, तलासरी आणि भिवंडी भागात आदिवासी मुलींच्या विक्रीचं रॅकेट झी 24 तासनं उघडकीस आणलंय. अवघ्या वीस ते चाळीस हजारांत कोवळ्या आदिवासी मुलींचा सौदा केला जातो. झी 24 तासच्या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्यात. या बातमीनंतर सरकार दरबारी सुद्धा या गोष्टीची दखल घेण्यात आली असून दोषींवर कठोर कारवाई करू अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदमांनी दिली आहे. तसेच इतर राजकीय नेत्यांनी सुद्धा यावर विविध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
आदिवासी भागात मुलींच्या विक्रीसाठी एक रॅकेट कार्यरत असल्याची माहिती हाती आलीये. पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरवर एक नजर टाकली तर एक पॅटर्न लक्षात येतो. आदिवासी भागातील अनेक गावांत एजंट आहेत, हे एजंट मुली खरेदी करणा-यांच्या संपर्कात मध्यस्थांमार्फत हे एजंट विक्रीयोग्य मुली हेरतात. मुलीच्या मोबदल्यात मुख्य दलाल मोठी रक्कम घेतात हे दलाल वीटभट्टी मालक, दुकानदार, टेलर असल्याची माहिती आहे.
मुलीचं भलं सांगून दलाल नातेवाईकांना गुंडाळून टाकतात. मुलीची किमान दोन वेळ खाण्यापिण्याची सोय झाली असं समजून घरचे मुलीला दिल्या घरी सुखी राहा असं सांगून मुलीला चक्क विसरुन जातात. दलालांच्या संपर्कात मुली खरेदी करणारे असतात. हे खरेदीदार दलालांना पैसे देतात. काही प्रकरणात मुलींच्या विक्रीचा सगळा पैसा या दलालांनीच खाल्ल्याचं समोर आलंय. या घरातली मुलगी लग्नासाठी सहज मिळेल असं जाणवलं की दलालांची टोळी सक्रिय होते. ते कुटुंबीयांशी जवळीक साधतात. मुलीच्या लग्नाचा भार हलका करुन देतो असं सांगून कुटुंबीयांना जाळ्यात ओढतात. हे सगळं बेमालूमपणे सुरु असतो. पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबाला याचा थांगपत्ताही लागू देत नाही. भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईपासून काही किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या पालघरमध्ये मुलींच्या विक्रीचं असं रॅकेट कार्यरत असणं ही धक्कादायक बाब आहे. तेव्हा या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न झी २४ तासने केला असून याची दाखल राजकीय स्थरावर घेतली जात आहे.
झी २४ तासने पालघरमधील आदिवासी भागात मुलींच्या विक्रीचं रॅकेट उघडकीस आणल्यावर गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यावर सरकार तात्काळ दखल घेईल असं म्हंटलं आहे. सदर प्रकरणाची चौकशी होईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई करू असं त्यांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सुद्धा या प्रकरणी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सांगितलं की, आपल्या माध्यमातून प्रकरण समजतंय. आदिवासी विकास मंत्र्यांनी प्रकरण गांभिर्याने घेतले आहे. नविन सामाजिक विषय समोर आलेला आहे. अमरावतीचा पालकमंत्री असताना फॅारेन फंडिंग एनजीओ आलेल्या आहेत. त्यांच्याकडून शोषण होते. असा माझा आरोप होता. आदिवासी बांधवांचा फसवणूक होतंय. एनजीओ आहेत या आदिवासी लोकांच्या विकासात अडथळा आहेत. असं जर प्रकरण असेल तर ते खूप गंभीर आहे.मीही आदिवासी विकास मंत्र्यांशी बोलेनच. शिवाय मुख्यमंत्री संवेदनशील आहेत, तेही लक्ष घालतील'.
काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी सुद्धा पालघरमधील आदिवासी भागात मुलींच्या विक्रीचं रॅकेट उघडकीस आल्यावर सरकारवर घणाघात केला. 'हे सरकार इतकं निद्रावस्थेत आणि राज्य विकणे मध्ये आहे. मुलींचं संरक्षण करण्यात राज्य अपयशी ठरले आहे. झी 24 तास ने पालघरच्या प्रकरणाचा पर्दाफाश केल्यानंतर आता तरी सरकारचे डोळे उघडले पाहिजे. विधानसभेत आम्ही हा विषय उपस्थित करू' असं नाना पटोले यांनी म्हटले.
मंत्री गिरीश महाजन यांनी सुद्धा पालघरमधील आदिवासी भागात मुलींच्या विक्रीचं रॅकेट हे हे अतिशय गंभीर आहे. माझं मन सुन्न होतंय. याप्रकरणी कुणालाही सोडणार नाही. असं आश्वासन त्यांनी दिलंय.