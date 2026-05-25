/पेपर फोडणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा द्या; शिवराज मोटेगावकरचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल

शिवराज मोटेगावकरचा जुना व्हिडिओ व्हायरल झालाय. या व्हिडिओत तो पेपर फोडणा-यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा द्यावी असं तो म्हणतोय.. मात्र आज तोच मोटेगावकर पेपरफुटी प्रकरणात जाळ्यात अडकलाय
NEET Shivraj Motegaonkar : पेपर फोडणाऱ्यांना मृत्युदंड किंवा आजन्म कारावासाची शिक्षा झाली पाहिजे.. अशी भूमिका मांडणाऱ्या शिवराज मोटेगावकर यालाच आता नीट पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयने अटक केली आहे. त्यानंतर मोटेगावकर याचा एक जुना व्हिडिओ आता पुन्हा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. पेपरफुटीविरोधात कठोर कारवाईची मागणी करणारा मोटेगावकर आणि आता त्याच्याच अटकेनंतर समोर आलेला हा जुना व्हिडिओ यामुळे नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.
नीट पेपरफुटीचा मास्टरमाईंड शिवराज मोटेगावकरचा कृत्य म्हणजे लोका सांगे ब्रह्मज्ञान... त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. पेपर फोडणा-यांना मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची मागणी एकेकाळी मोटेगावकर करत होता. तोच मोटेगावकर पेपरफुटीचा मास्टरमाईंड निघालाय. मोटेगावकर पेपरफुटीप्रकरणात आज सीबीआय कोठडीचे गज मोजतोय. त्याच्या जुन्या व्हिडिओत तो पोटतिडकीनं पेपरफुटीबाबत बोलताना दिसतोय. कोणत्याही परीक्षेचे पेपर फोडणा-यांना मृत्यूदंडाची तरतूद करा अशी मागणी केल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे.
शिवराज मोटेगावकर चचा आणखीन एक प्रताप समोर. शिवराज मोटेगावकर चा नवा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. विद्यार्थ्यांवर तांब्यातून पानांद्वारे मंत्र म्हणत पाणी शिंपडत असतानाचा हा व्हिडिओ आहे. तांब्यातील पाणी मुलांच्या डोक्यावर टाकत तुम्ही एम्सला लागणार असा दावा करतोय. स्पेशल बॅचमधील मुलींच्या डोक्यांवर पाणी टाकत असलेला व्हिडिओ समोर आला आहे. हा व्हिडिओ म्हणजे शिवराज मोटेगावकरच्या ढोंगीपणाचा पुरावा आहे. डॉक्टर घडवण्याचा दावा करणारा मोटेगावकर अंधश्रद्धाळू ? मोटेगावकर तंत्र-मंत्र देखील करत होता का ? व्हिडिओ समोर आल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे चर्चेत आलेल्या शिवराज मोटेगावकर याच्याबाबत आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांना शिकवताना अश्लील आणि आक्षेपार्ह भाषेचा वापर केल्याचा कथित व्हिडिओ आता समोर आला आहे. नीटची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसमोर शिकवताना आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याचा दावा केला जात आहे. या व्हिडिओमुळे संताप व्यक्त केला जात असून, शैक्षणिक वातावरण आणि शिक्षकांची जबाबदारी यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
नीट पेपरफुटी प्रकरणात CBI नंतर आता ईडी झाली आहे. शिवराज मोटेगावकरच्या मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू झाली आहे. पुण्यातील वारजे माळवाडीत मोटेगावकरची 51 गुंठे जमीन असून हायवेलगतच्या या जागेची किंमत अंदाजे 30 ते 40 कोटींच्या घरात असल्याची माहिती आहे. दरम्यान मोटेगावकरनं येथील रस्ता बंद केल्याचा आरोपही स्थानिकांनी केलाय.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं मोटेगावकरच्या या व्हिडिओवरुन त्यांचाच समाचार घेतलाय. अशाप्रकारे पेपर फोडणा-या क्लासेसवर बंदी घालण्याची मागणी अंबादास दानवेंनी केलीय. दुसरीकडं अशोक खरातसारखे भोंदूबाबा आणि मोटेगावकर यांचा लुटीचा पॅटर्न सारखाच असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावलाय.
एकेकाळी पेपरफुटीवर पोटतिडकीनं बोलणारा हा शिवराज मोटेगावकर पेपरफुटीतला बडा मासा असल्याचं निष्पन्न झालंय.