GK : 16,000 एअरपोर्ट असलेला जगातील एकमेव देश; इथून जगाच्या कानाकोपऱ्यात जायला मिळते विमान

Most Airports in World: विमान प्रवास हा जलद आणि सर्वात सुलभ प्रवासाचे माध्यम आहे. जवळपास सर्वच देशात विमानतळं आहेत. जगात एक असा एक देश आहे जिथे तुम्ही जवळजवळ प्रत्येक गावातून किंवा लहान शहरातून सहजपणे विमान विमान मिळते. या देशात 16,000 हून अधिक विमानतळ असलेला हा जगातील एकमेव देश आहे.
युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) हा जगातील अशा देशांपैकी एक आहे जिथे हवाई प्रवास केवळ मेट्रो शहरांपुरता मर्यादित नाही. या देशात 16,116 विमानतळ आहेत. येथून कुठेही विमानाने प्रवास करण्याची परवानगी मिळते. अमेरिकेचा भौगोलिक आकार आणि विविध लोकसंख्या पाहता, इतके विशाल नेटवर्क आवश्यक मानले जाते. CIA.gov च्या अहवालानुसार, ही विमानतळे व्यावसायिक, वैयक्तिक आणि लष्करी उद्देशांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
या यादीत ब्राझील दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, अंदाजे 5,297 विमानतळांसह. ब्राझीलचा आकारही खूप मोठा आहे आणि अनेक भागात रस्त्याने पोहोचणे कठीण आहे. परिणामी, लहान हवाई पट्ट्या आणि स्थानिक विमानतळ लोकांना जोडण्याचे एक महत्त्वाचे साधन बनले आहे यादीत ऑस्ट्रेलिया तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. 2,257 विमानतळ आहेत. कमी लोकसंख्या असूनही, ऑस्ट्रेलियाचा भूभाग प्रचंड आहे. त्याच्या लहान शहरे आणि बेटांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हवाई संपर्क महत्त्वाचा आहे. ऑस्ट्रेलियाचे स्थानिक विमानतळ केवळ देशांतर्गतच नव्हे तर पर्यटन क्षेत्रालाही मदत करते.
मेक्सिको 1,580 विमानतळांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. तथापि, यापैकी फक्त काही विमानतळांवर नियमित व्यावसायिक उड्डाणे चालतात. तरीही, इतक्या मोठ्या संख्येने विमानतळांची उपस्थिती हे दर्शवते की देश त्याच्या विविध प्रदेशांना जोडण्यासाठी हवाई कनेक्टिव्हिटीला किती महत्त्व देतो. कॅनडामध्ये 1,459 विमानतळ आहेत, जे त्याच्या विस्तीर्ण आणि विरळ लोकसंख्येच्या प्रदेशासाठी महत्त्वाचे आहेत. दुर्गम आणि बर्फाळ प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांसाठी, हवाई प्रवास हा वाहतुकीचा सर्वात विश्वासार्ह आणि जलद मार्ग आहे. हे नेटवर्क केवळ देशांतर्गतच नाही तर आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे देखील सुलभ करते.
1,218 विमानतळांसह फ्रान्स सहाव्या क्रमांकावर आहे. 1,057 विमानतळांसह युनायटेड किंग्डम सातव्या क्रमांकावर आहे. पॅरिसचे चार्ल्स डी गॉल विमानतळ आणि लंडनचे हीथ्रो यासारख्या प्रमुख केंद्रांमुळे ही दोन्ही विमानतळे जगातील सर्वात व्यस्त विमानतळांमध्ये समाविष्ट आहेत. या देशांमध्ये पर्यटन आणि व्यापार वाढवण्यात लहान प्रादेशिक विमानतळ महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
भारतात सध्या अंदाजे 487 विमानतळ आणि हवाई पट्टे आहेत. त्यापैकी अंदाजे 147 विमानतळ भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) द्वारे चालवले जातात. ही संख्या पाश्चात्य देशांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. तथापि, गेल्या 11 वर्षांत ही संख्या सातत्याने वाढत आहे. 2014 मध्ये देशात फक्त 74 सक्रिय विमानतळ होते, परंतु आता ही संख्या 150 पेक्षा जास्त झाली आहे, जे भारताच्या वेगाने विस्तारणाऱ्या हवाई प्रवेश आणि प्रादेशिक विकासाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
FAQ
1 जगातील सर्वाधिक विमानतळ असलेला देश कोणता आहे?
युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) हा जगातील सर्वाधिक विमानतळ असलेला देश आहे. येथे १६,११६ विमानतळ आहेत.
अमेरिकेचा भौगोलिक आकार आणि विविध लोकसंख्या पाहता, इतके विशाल नेटवर्क आवश्यक आहे. अहवालानुसार, ही विमानतळे व्यावसायिक, वैयक्तिक आणि लष्करी उद्देशांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
2 दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला देश कोणता आणि किती विमानतळ आहेत?
ब्राझील दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, जेथे अंदाजे ५,२९७ विमानतळ आहेत. ब्राझीलचा आकार मोठा असल्याने आणि अनेक भागात रस्त्याने पोहोचणे कठीण असल्याने, लहान हवाई पट्ट्या आणि स्थानिक विमानतळ लोकांना जोडण्याचे महत्त्वाचे साधन आहेत.
3 तिसऱ्या क्रमांकावर असलेला देश कोणता?ऑस्ट्रेलिया तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, जेथे २,२५७ विमानतळ आहेत.
कमी लोकसंख्या असूनही, ऑस्ट्रेलियाचा भूभाग प्रचंड आहे. लहान शहरे आणि बेटांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हवाई संपर्क महत्त्वाचा आहे. हे विमानतळ देशांतर्गत आणि पर्यटन क्षेत्रालाही मदत करतात.