Marathi News
पुण्यातील जैन बोर्डिंग जागेसंदर्भात मोठी बातमी! गोखले ट्रस्टचा जैन बोर्डिंगला मेल, राजू शेट्टींकडून माहिती

Pune Jain Boarding House Land : पुण्यातील जैन बोर्डिंग जागेसंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. गोखले ट्रस्टने जैन बोर्डिंगला महत्त्वाचा मेल केला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 27, 2025, 12:09 AM IST
Pune Jain Boarding House Land : पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या जागेवरून केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर आरोपांच्या फैरी होत असतानाच मोठी बातमी समोर आली आहे.  गोखले कन्स्ट्रक्शनकडून पुणे जैन जमीन व्यवहार रद्द केला जाण्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. HND ट्रस्टला बिल्डर गोखलेंकडून तसा मेल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मुरलीधर मोहोळ यांच्या सूचनेनंतर गोखलेंनी हा निर्णय घेतल्याचं समजतंय. ⁠मुरलीधर मोहोळ आणि राजू शेट्टी यांच्यात यासंदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती मिळतेय. 

राजू शेट्टी यांनी रात्री उशिरा प्रसारमाध्यमांना ही माहिती दिली. बिल्डर गोखले यांच्या मेलची प्रतच राजू शेट्टी यांनी पत्रकारांना दाखवली. सोबतच केवळ जमीन व्यवहार रद्द करत असल्याचा मेल करणं पुरेसं नाही. हा व्यवहार पूर्णपणे रद्द होईपर्यंत आपला लढा थांबणार नसल्याचा इशाराही राजू शेट्टींनी यावेळी दिला. विशेष म्हणजे वाढता दबाब पाहता पुणे जैन बोर्डिंग जमिनीचा व्यवहार रद्द होणार असल्याची बातमी झी 24 तासनं दाखवली होती. झी 24 तासच्या बातमीच्या विश्वासार्हतेवरही या निमित्तानं पुन्हा एकदा मोहोर उमटली. 

शहराती मॉडेल कॉलनी येथील सेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगच्या जैन मंदिरासह परिसरातील जागा आणि मंदिर गहाण ठेवून तब्बल 70 कोटी रुपयांचा व्यवहार झाल्यानंतर मोठा वाद पेटला होता. दरम्यान जैन बोर्डिंग जमीन विक्री प्रकरणी आचार्य गुप्तीनंद महाराजांनी इशारा दिला होता की, 1 नोव्हेंबरपूर्वी व्यवहार रद्द करा अन्यथा उपोषण करु. 

प्रकरण नेमकं काय? 

- मॉडेल कॉलनीतील जैन मंदिर गहाण ठेवून 70 कोटींचा व्यवहार
- कर्नाटकातील बिरेश्वर क्रेडिट सोसायटी आणि बुलढाणा बँकेचा कर्ज व्यवहार.
- अॅड. योगेश पांडे यांचा कायदेशीर आक्षेप.
- धर्मादाय आयुक्तांनी तातडीने सुनावणी, स्थगिती आदेश.
- जैन समाज आणि पुणेकरांनी विरोध आणि मोर्चा काढला.
- प्रकरणाची आगामी सुनावणी 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी ठरलेली
- हा वाद धार्मिक, सामाजिक तसेच कायदेशीर दृष्टीने महत्त्वाचा असून पुण्यातील जैन समाजाचा आणि परिसराचा गूढ प्रश्न बनला आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Jain BoardingMurlidhar Moholpunepune newsravindra dhangekar

