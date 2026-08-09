‘गोकुळ’कडून गाय आणि म्हैस दूध खरेदी दरात वाढ, दूध उत्पादकांना मोठा फायदा

Gokul Milk Rate Increase : दूध उत्पादकांच्या कष्टाला योग्य मोबदला मिळावा तसेच या व्यवसायाला बळ मिळावे म्हणून कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ गोकुळने म्हैस आणि गाय दूध खरेदी दरात वाढ करून दूध उत्पादकांना दिलासा दिलाय. यानुसार 11 ऑगस्ट 2026 पासून म्हैस दूध खरेदी दरात प्रतिलिटर 1 रुपया 50 पैसे वाढ झाली आहे तर गाय दूध खरेदी दरात प्रतिलिटर 1 रुपयाने वाढ झाली आहे.
6.0 फॅट आणि 9.0 एस.एन.एफ गुणप्रतिच्या म्हैशीच्या दुधाचा खरेदी दर प्रतिलिटर 53.50 रुपयांवरून 55 रुपये करण्यात आला आहे. तर 3.5 फॅट व 8.5 एस.एन.एफ. गुणप्रतिच्या गाय दुधाचा खरेदी दर प्रतिलिटर 36 रुपयांवरून 37 रुपये झाला आहे. दूध उत्पादकांना सदर दरवाढीचा फायदा मिळणार असून यामुळे महिन्याकाठी त्यांना पाच कोटी रुपयांचा अतिरिक्त दर मिळणार आहे.
राज्यातील दुग्ध व्यवसाय सक्षम राहावा, यासाठी गोकुळने दूध खरेदी दरवाढीचा निर्णय घेतला असून दरम्यान, गोकुळच्या म्हैस दुधाच्या विक्री दरात प्रतिलिटर 2 रुपयांची वाढ करण्यात आली असून सदर दरवाढ 10 ऑगस्टच्या मध्यरात्री पासून लागू होईल गाय दुधाच्या विक्री दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नसल्याची माहिती आहे. सध्या प्रतिदिन सरासरी 14 ते 15 लाख लिटर दूध गोकुळशी संलग्न असलेल्या जवळपास 7 हजार 500 प्राथमिक दूध संस्थांच्या माध्यमातून संकलित केले जाते. दूध उत्पादक हे गोकुळचे केंद्रबिंदू असून त्यांच्या दुग्ध व्यवसायाला स्थैर्य मिळावे आणि उत्पादन वाढीस प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी संघ सातत्याने प्रयत्नशील आहे.