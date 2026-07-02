/महाराष्ट्रातील सर्वात हायप्रोफाईल निवडणूक! गोकुळच्या सत्तेसाठी महायुतीमधील नेत्यांचे शक्तीप्रदर्शन

Gokul Milk Union Election: कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात गोकुळ दूध संघाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. गोकुळवर सत्ता म्हणजे जिल्ह्याच्या राजकारणावर प्रभाव असं समीकरण मानलं जातं. त्यामुळंच आगामी गोकुळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भाजप आणि जनसुराज्य पक्षानं स्वतंत्र मेळावे घेत जोरदार शक्तीप्रदर्शन सुरू केलंय. महायुती एकत्र असली तरी 21 संचालकांच्या जागांपैकी जास्तीत जास्त जागा आपल्या पक्षाला मिळाव्यात, यासाठी प्रत्येक पक्षानं आपली ताकद दाखवण्यास सुरुवात केली आहे.
गोकुळच्या सत्तेसाठी महायुतीमधील घटक पक्षांनी सुरू केलेलं हे शक्तीप्रदर्शन.. हे केवळ कार्यकर्त्यांचे मेळावेच नाहीत, तर आगामी जागावाटपाची रंगीत तालीम असल्याची चर्चा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ, शिवसेनेचे नेते पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, भाजपचे राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक आणि जनसुराज्य पक्षाचे नेते आमदार विनय कोरे यांनी स्वतंत्र मेळावे घेत आपल्या ठरावधारकांची संख्या आणि संघटनात्मक ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
गोकुळ दूध संघात एकूण 21 संचालकांची निवड होणार आहे. त्यामुळे या 21 जागांपैकी जास्तीत जास्त उमेदवार आपल्या पक्षाचे असावेत, यासाठी महायुतीतच रस्सीखेच सुरू झाल्याचं पाहायला मिळतंय. त्यामुळच प्रत्येक पक्षाकडून ‘मोठा भाऊ’ असल्याचा दावा केला जात आहे. गोकुळचे राजकारण हे केवळ सहकारापुरतं मर्यादित नसतं. तर ते जिल्ह्याच्या राजकीय समीकरणांवर परिणाम करणारे मानले जाते. ज्याची गोकुळवर सत्ता, त्याची जिल्ह्यावर पकड असं राजकीय वर्तुळात बोललं जातं. त्यामुळंच महायुतीतील प्रत्येक पक्ष आपल्या ताकदीनुसार जागांची मागणी करण्यासाठी आतापासूनच वातावरण तयार करतोय. हे शक्तीप्रदर्शन म्हणजे जागावाटपात वरचष्मा मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचं मत गोकुळचे ज्येष्ठ संचालक आणि माजी चेअरमन अरुण डोंगळे यांनी व्यक्त केले आहे.
गोकुळची निवडणूक महायुतीतील सर्व घटक पक्ष एकत्रितपणे लढवण्याची भूमिका जरी कायम असली, तरी उमेदवारीच्या वाटपावरून प्रत्येक पक्षाने आपली ताकद पणाला लावलीय. शेवटचा निर्णय राज्यस्तरीय नेतृत्वाकडून घेतला जाणार असला, तरी कोणत्या पक्षाकडे किती ठरावधारक आहेत, निवडून येण्याची क्षमता कोणामध्ये अधिक आहे याचाही विचार जागावाटपात होणार आहे. त्यामुळं राज्य नेतृत्वाचा अंतिम निर्णय होण्यापूर्वीच महायुतीतील प्रत्येक पक्ष आपल्या ताकदीचं प्रदर्शन करत आहेत. त्यामुळे महायुतीतच ‘मोठा भाऊ’ कोण यावरून जोरदार रस्सीखेच सुरू झाल्याचं दिसतंय.