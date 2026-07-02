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महाराष्ट्रातील सर्वात हायप्रोफाईल निवडणूक! गोकुळच्या सत्तेसाठी महायुतीमधील नेत्यांचे शक्तीप्रदर्शन

गोकुळच्या सत्तेसाठी महायुतीमधील घटक पक्षांनी शक्तीप्रदर्शन सुरू केले आहे. नेते कार्यकर्त्यांचे मेळावे घेत आहेत. हे मेळावे नाही तर आगामी जागावाटपाची रंगीत तालीम असल्याची चर्चा आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 02, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:43 PM IST
महाराष्ट्रातील सर्वात हायप्रोफाईल निवडणूक! गोकुळच्या सत्तेसाठी महायुतीमधील नेत्यांचे शक्तीप्रदर्शन

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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महाराष्ट्रातील सर्वात हायप्रोफाईल निवडणूक! गोकुळच्या सत्तेसाठी महायुतीमधील नेत्यांचे शक्तीप्रदर्शन
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