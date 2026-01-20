सलग दुसऱ्या दिवशी सोने-चांदीच्या दरात मोठा बदल, सर्वसामान्यांवर काय होणार परिणाम?

Gold and silver Prices: सामान्य माणसांसाठी सोनं खरेदी करणे कठीण झाले आहे. कारण दर इतके वाढलेयत की ते सामान्यांच्या बजेटबाहेर गेले आहेत. या शहरात सोने-चांदीच्या बाजारपेठेत नेहमीच चैतन्य असते पण सध्या या वाढीमुळे ग्राहकांमध्ये चिंता निर्माण झालीय. ही वाढ केवळ एका दिवसाची नाही, तर सलग दुसऱ्या दिवशी मोठी उडी मारली आहे.
मागील 24 तासांत सोन्याच्या किंमतीत तब्बल 2500 रुपयांची वाढ झालीय तर चांदीच्या दरात 15 हजार रुपयांची भर पडलीय. ही वाढ इतकी वेगवान आहे की बाजारातील व्यावसायिकही आश्चर्यचकित झाले आहेत. सोन्याने दीड लाख रुपयांचा टप्पा ओलांडलाय. ज्यामुळे हे सोनं खरेदी करण्यासाठी लोकांना जास्त पैसे खर्च करावे लागत आहेत. चांदीच्या बाबतीतही असाच कल दिसतो. जिथे दर इतके उंचावले आहेत की सामान्य खरेदीदारांना ते खूप महाग वाटत आहे. या वाढीमुळे जळगावच्या सराफा बाजारात चर्चा सुरू आहेत, आणि लोक आता या धातूंची खरेदी टाळत आहेत किंवा थोडी थांबत आहेत.
सध्या जळगाव बाजारामध्ये सोन्याची किंमत GST सह 1 लाख 51 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. याचा अर्थ असा की 10 ग्रॅम सोन्यासाठी इतकी रक्कम द्यावी लागते. दुसरीकडे, चांदीची किंमत GST सह 3 लाख 32 हजार 400 रुपयांवर गेली आहे, ज्यामुळे 1 किलो चांदी खरेदी करणे सामान्यांसाठी स्वप्नवत झाले आहे. या किंमती आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर आहेत. आणि यामुळे बाजारातील व्यवहार कमी झाले आहेत. लोक आता सोने-चांदीच्या दागिन्यांऐवजी पर्यायी गुंतवणुकीकडे वळत आहेत, कारण हे दर त्यांच्या आर्थिक नियोजनात अडथळा आणत आहेत.
नवीन वर्षाच्या सुरुवातीच्या 20 दिवसांत सोन्याच्या किंमतीत 15 हजार रुपयांची वाढ झालीय. तर चांदीच्या दरात तब्बल 78 हजार रुपयांची उडी मारली आहे. वर्षाच्या शेवटी सोन्याने दीड लाखांचा आणि चांदीने 3 लाख 20 हजारांचा आकडा ओलांडला होता. पण आता तो आणखी वाढलाय. बाजारातील अस्थिरता वाढली आहे, आणि हे सोने गुंतवणुकीसाठी आकर्षक राहिले तरी सामान्यांसाठी ते दूरचे असल्याचे दिसून येते.
या दरवाढीमुळे सामान्य नागरिकांना सोने-चांदी खरेदी करणे आवाक्याबाहेर गेले आहे. लग्नकार्य, सणासुदी किंवा गुंतवणुकीसाठी हे सोने खरेदी करणारे लोक आता चिंतेत आहेत. जळगावच्या बाजारात ग्राहकांची गर्दी कमी झालीय आणि व्यावसायिकांना व्यवसायात घट जाणवतेय. भविष्यात हे दर आणखी वाढू शकतात किंवा स्थिर होऊ शकतात. पण सध्या ते सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. लोकांना आता बजेट सांभाळण्यासाठी सावधगिरी बाळगावी लागेल. सर्वसामान्यांना कदाचित पर्यायी स्रोत शोधावे लागणार आहे.