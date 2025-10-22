English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
13232000 Rs... महाराष्ट्रात सोन्या चांदीचे रेट क्रॅश झाले! 24 तासांत सोन्याचे दर 6000 रुपयांनी तर चांदीचे दर 7000 रुपयांनी घसरले

मागील पाच दिवसाचे आधी विचार केला तर सोन्याचे दर तब्बल 7000 आणि स्वस्त झालं तर चांदी त्याच्यापाठोपाठ 15000 ची मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Oct 22, 2025, 09:13 PM IST
Maharashtra Gold Silver Price :  दिवाळी निमित्ताने लक्ष्मीपूजन आणि  पाडव्याच्या मुहूर्तावर  जळगावच्या सराफ बाजारात ग्राहकांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळाली. शुभ मुहूर्तावर सोने खरेदी करण्यासाठी नागरिकांनी सराफ दुकानांमध्ये मोठ्या संख्येने गर्दी केली. अशातच  महाराष्ट्रात सोन्या चांदीचे रेट क्रॅश झाले आहेत.  24 तासांत सोन्याचे दर 6000 रुपयांनी तर चांदीचे दर 7000 रुपयांनी घसरले आहेत. 

22 ऑक्टोबर दिवाळी पाडव्याच्या निमित्ताने सकाळपासूनच सोने खरेदीसाठी ग्राहकांची झुंबड उडाली.  जळगावच्या सुवर्णनगरीमध्ये सोन्या आणि चांदीच्या दरात दुपारनंतर अवघ्या दोन तासात पुन्हा मोठी घसरण झाली आहे. अवघ्या 3 तासात सोन्याच्या तब्बल 1 हजार 500  रुपयांनी तर चांदीच्या दरात 2 हजार रुपयांची मोठी घसरण झाली झाली.
एकाच दिवसात सोन्याच्या दरात तब्बल 6 हजार रुपयांची तर चांदीच्या दरात 7 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. सोन्याचे दर विना जीएसटी 1 लाख 23 हजार रुपयांवर तर चांदीचे दर विना जीएसटी 1 लाख 58 हजार रुपयांवर आले आहेत.

जळगावच्या सराफ बाजारामध्ये आज पाडव्याच्या मुहूर्तावर सोन्या आणि चांदीच्या दरामध्ये मोठी घसरण झाली आहे. सोन्याच्या 24 तासात दरात चार हजार पाचशे तर चांदीच्या दरात तब्बल पाच हजार रुपयांनी घसरण झाले आहे. सोन्याचे  जीएसटी 1 लाख 28 हजार 200  तर चांदीचे दर विना जीएसटी 1 लाख 64 हजार 800 रुपयांवर आले आहेत.
दिवाळीमध्ये पाडव्याच्या मुहूर्तावर सोन्याने चांदीच्या दरात झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिवाळीमध्ये खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी दिलासा देणारी बाब असून सोने-चांदी खरेदीसाठी ग्राहकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सोन्याच्या भावात झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे सामान्य ग्राहकांचे बजेट कोलमडले असल्याच्या प्रतिक्रिया देखील ग्राहकांकडून व्यक्त होत आहेत. सराफ व्यापाऱ्यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता, डॉलर-रुपया दरातील बदल आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे सोन्याच्या भावात वाढ होत आहे.

धनोत्रयदशीला देशभरात 125 टन सुवर्ण विक्री 

गेले काही दिवसात सुवर्ण बाजारात तेजी आली आहे.अस असल तरी सुवर्ण खरेदीतवर काही परिणाम होत नाही. धनोत्रयदशीच्या दिवशी देशभरात 125 टन सोने विकल्याची माहीती इंडियन बिलियन्स असोसिएशनचे प्रवक्ते कुमार जैन यांनी दिली आहे. सोन्यात गुंतवणूक केल्याने  जास्त परतावा मिळतो त्यामुळे सोने खरेदीकडे लोकांचा कल वाढला आहे.तसेच चैनीच्या वस्तू ऐवजी सोने खरेदीला प्राधान्य देत असल्याचे ग्राहक सांगतात. 

FAQ

1 दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर जळगावच्या सराफ बाजारात काय पाहायला मिळाले?
लक्ष्मीपूजन आणि पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर जळगावच्या सराफ बाजारात ग्राहकांची प्रचंड गर्दी झाली. सकाळपासूनच सोने खरेदीसाठी नागरिकांनी दुकानांमध्ये झुंबड उडवली, आणि दुपारनंतर अवघ्या दोन-तीन तासांत सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली.

2  २२ ऑक्टोबरला सोने-चांदीच्या दरात किती घसरण झाली?
 एकाच दिवशी सोन्याच्या दरात तब्बल ६,००० रुपयांची तर चांदीच्या दरात ७,००० रुपयांची घसरण झाली. दुपारनंतर अवघ्या ३ तासांत सोन्यात १,५०० रुपयांची आणि चांदीत २,००० रुपयांची घसरण झाली. २४ तासांत सोन्यात ४,५०० ते ६,००० रुपयांची आणि चांदीत ५,००० ते ७,००० रुपयांची घसरण नोंदवली गेली.

3 सध्या महाराष्ट्रात सोने-चांदीचे दर किती आहेत?
सोन्याचे दर विना जीएसटी १ लाख २३ हजार रुपयांवर आले आहेत, तर जीएसटीसह १ लाख २८ हजार २०० रुपयांपर्यंत. चांदीचे दर विना जीएसटी १ लाख ५८ हजार ते १ लाख ६४ हजार ८०० रुपयांपर्यंत घसरले आहेत.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

भविष्य