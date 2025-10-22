13232000 Rs... महाराष्ट्रात सोन्या चांदीचे रेट क्रॅश झाले! 24 तासांत सोन्याचे दर 6000 रुपयांनी तर चांदीचे दर 7000 रुपयांनी घसरले

Maharashtra Gold Silver Price : दिवाळी निमित्ताने लक्ष्मीपूजन आणि पाडव्याच्या मुहूर्तावर जळगावच्या सराफ बाजारात ग्राहकांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळाली. शुभ मुहूर्तावर सोने खरेदी करण्यासाठी नागरिकांनी सराफ दुकानांमध्ये मोठ्या संख्येने गर्दी केली. अशातच महाराष्ट्रात सोन्या चांदीचे रेट क्रॅश झाले आहेत. 24 तासांत सोन्याचे दर 6000 रुपयांनी तर चांदीचे दर 7000 रुपयांनी घसरले आहेत.
22 ऑक्टोबर दिवाळी पाडव्याच्या निमित्ताने सकाळपासूनच सोने खरेदीसाठी ग्राहकांची झुंबड उडाली. जळगावच्या सुवर्णनगरीमध्ये सोन्या आणि चांदीच्या दरात दुपारनंतर अवघ्या दोन तासात पुन्हा मोठी घसरण झाली आहे. अवघ्या 3 तासात सोन्याच्या तब्बल 1 हजार 500 रुपयांनी तर चांदीच्या दरात 2 हजार रुपयांची मोठी घसरण झाली झाली.
एकाच दिवसात सोन्याच्या दरात तब्बल 6 हजार रुपयांची तर चांदीच्या दरात 7 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. सोन्याचे दर विना जीएसटी 1 लाख 23 हजार रुपयांवर तर चांदीचे दर विना जीएसटी 1 लाख 58 हजार रुपयांवर आले आहेत.
जळगावच्या सराफ बाजारामध्ये आज पाडव्याच्या मुहूर्तावर सोन्या आणि चांदीच्या दरामध्ये मोठी घसरण झाली आहे. सोन्याच्या 24 तासात दरात चार हजार पाचशे तर चांदीच्या दरात तब्बल पाच हजार रुपयांनी घसरण झाले आहे. सोन्याचे जीएसटी 1 लाख 28 हजार 200 तर चांदीचे दर विना जीएसटी 1 लाख 64 हजार 800 रुपयांवर आले आहेत.
दिवाळीमध्ये पाडव्याच्या मुहूर्तावर सोन्याने चांदीच्या दरात झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिवाळीमध्ये खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी दिलासा देणारी बाब असून सोने-चांदी खरेदीसाठी ग्राहकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सोन्याच्या भावात झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे सामान्य ग्राहकांचे बजेट कोलमडले असल्याच्या प्रतिक्रिया देखील ग्राहकांकडून व्यक्त होत आहेत. सराफ व्यापाऱ्यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता, डॉलर-रुपया दरातील बदल आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे सोन्याच्या भावात वाढ होत आहे.
गेले काही दिवसात सुवर्ण बाजारात तेजी आली आहे.अस असल तरी सुवर्ण खरेदीतवर काही परिणाम होत नाही. धनोत्रयदशीच्या दिवशी देशभरात 125 टन सोने विकल्याची माहीती इंडियन बिलियन्स असोसिएशनचे प्रवक्ते कुमार जैन यांनी दिली आहे. सोन्यात गुंतवणूक केल्याने जास्त परतावा मिळतो त्यामुळे सोने खरेदीकडे लोकांचा कल वाढला आहे.तसेच चैनीच्या वस्तू ऐवजी सोने खरेदीला प्राधान्य देत असल्याचे ग्राहक सांगतात.
