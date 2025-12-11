English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Gold Rate : 11 डिसेंबरला सोन्याचा दरात मोठी वाढ, चांदीच्या दरात मोठी चमक

11 डिसेंबरच्या देशभरात सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ दिसून आली. राजधानी दिल्लीसह जवळजवळ सर्व प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर वाढले.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 11, 2025, 06:31 PM IST
Gold Rate : 11 डिसेंबरला सोन्याचा दरात मोठी वाढ, चांदीच्या दरात मोठी चमक

11 डिसेंबरच्या सकाळी सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर कपात केल्यानंतर, सोन्याची आंतरराष्ट्रीय मागणी वाढली, ज्याचा भारतीय बाजारपेठेवर परिणाम दिसून आला. दिल्लीत २४ कॅरेट सोने १.३० लाख रुपये प्रति किलो ओलांडले, तर चांदी 1.99 लाख रुपये प्रति किलोवर पोहोचली.

11 डिसेंबरच्या सकाळी देशभरात सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ दिसून आली. राजधानी दिल्लीसह जवळजवळ सर्व प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर वाढले.

अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने, फेडरल रिझर्व्हने आपला प्रमुख व्याजदर 0.25% ने कमी केल्यानंतर, सोन्याची आंतरराष्ट्रीय मागणी वाढली, ज्याचा थेट परिणाम भारतीय बाजारपेठांवर झाला.

24 कॅरेट सोन्याने दीड लाखाचा दर ओलांडला 

दिल्लीत 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 130470 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेट सोन्याची किंमत 119610 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर ​​पोहोचली आहे. गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या आवडी आणि जागतिक परिस्थितीमुळे सातत्याने वाढणाऱ्या किमतींवर परिणाम होत आहे.

इतर शहरात काय दर 

मुंबई, चेन्नई आणि कोलकातामध्ये २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,१९,४६० रुपये आणि २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,३०,३२० रुपये नोंदवण्यात आली. या शहरांमध्ये किंमती जवळपास सारख्याच राहिल्या.

पुणे, बंगळूरचा दर काय?

पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये 24 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 130320  रुपये होती, तर 22 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 119290  रुपये होती.

या वर्षी सोन्यात 67% वाढ झाली 

तज्ज्ञांच्या मते, या वर्षी आतापर्यंत देशांतर्गत बाजारात सोन्याच्या किमतीत 67% वाढ झाली आहे. जर जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि रुपया-डॉलर संतुलन अपरिवर्तित राहिले तर 2026 मध्ये सोन्याच्या किमती आणखी 5% ते 16% वाढू शकतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची स्पॉट किंमत सध्या प्रति औंस $4201.70आहे.

