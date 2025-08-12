उच्चांकी दरवाढीनंतर सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात घसरण, 24 कॅरेटचे दर वाचा

Gold Rate Price Today: आज पुन्हा एकदा सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. अमेरिकेने लादलेले टॅरिफ दर आणि जागतिक घडामोडी याचा परिणाम सोन्याच्या दरांवर होत होता. मागील आठवड्यात सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली होती. मात्र आता सोन्याचे दर घसरले आहेत. सोमवारीदेखील सोन्याच्या दरात घसरण झाली होती. आजदेखील दर घसरले आहेत. आजचे सोन्याच भाव काय जाणून घेऊयात.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 880 रुपयांची घट झाली आहे. त्यामुळं 10 ग्रॅम सोनं 1,01,400 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 800 रुपयांनी घसरले असून प्रतितोळा 92,950 रुपयांवर पोहोचले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 660 रुपयांनी घसरले असून 76,050 रुपयांवर स्थिरावले आहे.
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 92,950 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,01,400 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 76,050 रुपये
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 9,295 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 10,140 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 7,605 रुपये
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 74,360 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 81,120 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 60,840 रुपये
22 कॅरेट- 92,950 रुपये
24 कॅरेट- 1,01,400 रुपये
18 कॅरेट- 76,050 रुपये
FAQ
-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).
- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.
सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.