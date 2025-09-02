सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दराने गाठला उच्चांक दर, जाणून घ्या 22 कॅरेट सोन्याचा भाव

Gold Price Today: जागतिक घडामोडी आणि तणावपूर्वक परिस्थिती याचा परिणाम सोन्याच्या दरांवर होताना दिसतोय. MCX वर आज पुन्हा एकदा सोन्याचे दर वाढले आहेत. तर, चांदीच्या दरांनीही उसळी घेतली आहे. चांदी 123306वर व्यवहार करताना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोनं $3570ने उच्चांक दर गाठला आहे. तर, चांदीने 14 वर्षांचा सर्वाधिक दर गाठत $42 वर पोहोचली आहे. कच्च तेलदेखील एक टक्क्याने वाढून $68 ने व्यवहार करत आहे.
सोमवारी सोनं आणि चांदीच्या किंमतीत पुन्हा एकदा तेजी पाहायला मिळाली. सोन्याचे दर 1 हजारांनी वाढून 1,05,670 रुपये प्रति 10 ग्रॅम असा नवा रेकॉर्ड गाठला आहे. सोन्याच्या किंमती वाढल्याने ग्राहकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. दिवाळी पुढच्याच महिन्यात आहे. दिवाळीच्या तोंडावरच सोन्याचे दर महागल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहेत.
आज सोन्याच्या दरात 210 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,06,090 रुपयांवर पोहोचले आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 200 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 97,250 रुपयांवर पोहोचली आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 160 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 79,570 रुपयांवर पोहोचलं आहे.
ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 97,250 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,06,090 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 79,570 रुपये
ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 77, 800 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 84, 872 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 63, 656रुपये
-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).
- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.
सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.