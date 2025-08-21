आज गुरुपुष्यामृत योग, मुंबईसह महाराष्ट्रात काय आहेत सोन्याचे दर; वाचा 22 कॅरेटचा भाव!

Gold Rate Today: आज गुरुपुष्यामृत योग आहे. सोनं खरेदीसाठी गुरुपुष्यामृतचा मुहूर्त शुभ मानला जातो. आज ग्राहकांची सराफा बाजारात सोनं खरेदीची झुंबड पाहायला मिळू शकते. आज सोन्या-चांदीचे दर नेमके काय आहेत. हे जाणून घेऊयात.
गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसत आहे. मागील आठवड्यात सोन्याचे दर घसरले होते. तर आज पुन्हा एकदा दर वाढले आहेत. आज 24 कॅरेट सोन्याचे दर 600 रुपयांनी वाढले आहेत. त्यामुळं प्रतितोळा सोनं 1,00,750 रुपयांवर पोहोचले आहे.
आज सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 500 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 92,300 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर 18 कॅरेट सोनं 410 रुपयांनी महागले असून 75,520 रुपयांवर स्थिरावले आहे. आज गुरुपुष्यामृत योग असतानाच सोन्याच्या दरात वाढ झाल्याने ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण दिसून येत आहे.
ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 92,300रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,01,750 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 75,520रुपये
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 9,230 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 10,075 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 7,552 रुपये
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 73, 840 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 80, 600रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 60, 416 रुपये
-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).
- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.
सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.