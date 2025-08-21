English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आज गुरुपुष्यामृत योग, मुंबईसह महाराष्ट्रात काय आहेत सोन्याचे दर; वाचा 22 कॅरेटचा भाव!

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा तेजी आली असून सोन्याचे दर किती आहेत जाणून घेऊयात. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 21, 2025, 11:43 AM IST
आज गुरुपुष्यामृत योग, मुंबईसह महाराष्ट्रात काय आहेत सोन्याचे दर; वाचा 22 कॅरेटचा भाव!
Gold price today 21 august 2025 gold silver price hike MCX check price in mumbai maharashtra ahed guru pushya yoga 2025

Gold Rate Today: आज गुरुपुष्यामृत योग आहे. सोनं खरेदीसाठी गुरुपुष्यामृतचा मुहूर्त शुभ मानला जातो. आज ग्राहकांची सराफा बाजारात सोनं खरेदीची झुंबड पाहायला मिळू शकते. आज सोन्या-चांदीचे दर नेमके काय आहेत. हे जाणून घेऊयात. 

गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसत आहे. मागील आठवड्यात सोन्याचे दर घसरले होते. तर आज पुन्हा एकदा दर वाढले आहेत. आज 24 कॅरेट सोन्याचे दर 600 रुपयांनी वाढले आहेत. त्यामुळं प्रतितोळा सोनं 1,00,750 रुपयांवर पोहोचले आहे. 

आज सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 500 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 92,300 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर 18 कॅरेट सोनं 410 रुपयांनी महागले असून 75,520 रुपयांवर स्थिरावले आहे. आज गुरुपुष्यामृत योग असतानाच सोन्याच्या दरात वाढ झाल्याने ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण दिसून येत आहे. 

आज काय आहेत सोन्याचे भाव?

ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 92,300रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,01,750 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 75,520रुपये

ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 9,230 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 10,075 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 7,552 रुपये

ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 73, 840 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 80, 600रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 60, 416 रुपये

मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर?

22 कॅरेट- 92,300रुपये
24 कॅरेट- 1,01,750 रुपये
18 कॅरेट- 75,520रुपये

FAQ

1) 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्यात काय फरक आहे?

-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.  
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).  
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).  

2) मुंबई आणि पुण्यात सोने खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात? 

- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).  
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.  
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.  
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.  

3) सोन्याच्या किंमती दररोज किती वेळा बदलतात?

सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Gold rate todaygold rateToday gold rategold priceGold price today

इतर बातम्या

Raj Thackeray: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना का भेटलो? रा...

महाराष्ट्र बातम्या