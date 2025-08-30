आज सोनं स्वस्त झालं की महाग? वाचा आजचे 18,22 आणि 24 कॅरेटचे दर

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडी आणा जागतिक बाजारपेठ याचा परिणाम सोन्याच्या दरांवर होताना दिसत आहे. आज MCX वर सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे. आज काय आहेत सोन्याचे दर जाणून घेऊयात.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात तब्बल 1,640 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1 लाखांवर पोहोचलं आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,500 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 96,200 रुपयांवर पोहोचलं आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,230 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,230 रुपयांवर स्थिरावलं आहे. गुडरिटर्न्सनुसार हे आजचे दर आहेत.
ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 96,200 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,04,950 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 78,710 रुपये
ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 9,620 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 10,495 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 7,871 रुपये
ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 76, 960 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 83,960 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 62, 968 रुपये
22 कॅरेट- 96,200 रुपये
24 कॅरेट- 1,04,950 रुपये
18 कॅरेट- 78,710 रुपये
-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).
- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.
सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.