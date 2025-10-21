ग्राहकांना मोठा दिलासा! लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर सोन्याच्या दरात मोठा उलटफेर; स्वस्त झालं सोनं

LaxmiPujan Gold Rate: आज लक्ष्मीपूजनाचा दिवस आहे. या दिवशी सोन्याची खरेदी शुभ मानली जाते. मात्र आज सकाळपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसत आहे. आज सकाळी सोन्याचे दर हजार रुपयांनी वाढले होते. मात्र आज लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर सोन्याचे दर पुन्हा कोसळले आहेत. अवघ्या पाच-सहा तासांतच सोन्याच्या दरांनी मोठा उलटफेर घेतला आहे. त्यामुळं ऐन लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्रात जळगाव येथे मोठा सराफा बाजार आहे. जळगावच्या सराफा बाजारात लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर संध्याकाळी सोन्याच्या दरामध्ये मोठी घसरण झाली आहे. गेल्या पाच ते सहा तासात सोन्याच्या दरात तब्बल 1500 रूपयांनी घसरण झाली आहे. त्यामुळं ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आज लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सराफा बाजारात ग्राहकांची मोठी गर्दी असते. त्यामुळं आजच्या दिवशी सराफा बाजारात मोठी उलाढाल होऊ शकते.
आज सकाळी 11 वाजताच्या सुमारास सोन्याच्या दरात 1 हजार रुपयांची वाढ झाली होती. मात्र संध्याकाळी सोन्याच्या दरात 1500 रुपयांची घसरण झाली आहे. सोन्याचे दर जीएसटी सह 1 लाख 32 हजार 900 रुपयांवर आले आहेत. लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर सायंकाळी सोने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिला मिळाला असून सकाळी दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचे नुकसान झाले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सोन्याच्या दरात येत्या काही काळात घसरण होण्याची शक्यता आहे. याच कारणामुळं गुंतवणुकदार सोन्याच्या दरात घसरण झाल्यानंतर खरेदी करण्यासाठी करु शकतात. या व्यतिरिक्त फेडरल रिझर्व्ह बँक डिसेंबरमध्ये व्याजदरात 25 टक्क्यापर्यंत कमी होऊ शकतो. यामुळं सोन्याच्या किंमतींवर परिणाम होऊ शकतो. व्याज दरात कपात झाल्यास सोन्याला झळाळी येऊ शकते. दरम्यान आज, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सकाळी 10.51 वाजता स्पॉट गोल्ड 5.5% ने घसरून एका आठवड्याच्या नीचांकी पातळीवर $४,११५.८३ प्रति औंसवर पोहोचला, जो ऑगस्ट 2020 नंतरची सर्वात मोठी घसरण आहे.
उत्तर: आज लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सकाळी सोन्याच्या दरात १,००० रुपयांची वाढ झाली होती. मात्र संध्याकाळी अवघ्या ५-६ तासांत १,५०० रुपयांची घसरण झाली आहे. यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, सोन्याचे दर जीएसटीसह १ लाख ३२ हजार ९०० रुपयांवर स्थिरावले आहेत. सकाळी खरेदी करणाऱ्यांना नुकसान झाले, तर संध्याकाळी खरेदी करणाऱ्यांना फायदा झाला
उत्तर: जळगाव येथील मोठ्या सराफा बाजारात लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर संध्याकाळी सोन्याच्या दरात १,५०० रुपयांची घसरण झाली आहे. या घसरणीमुळे लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी ग्राहकांची मोठी गर्दी आणि उलाढाल वाढण्याची शक्यता आहे.
उत्तर: हिंदू संस्कृतीत लक्ष्मीपूजन हा दिवाळीचा तिसरा दिवस असतो, ज्यामध्ये धनलक्ष्मीची पूजा केली जाते. या शुभ मुहूर्तावर सोन्याची खरेदी समृद्धी आणि शुभता आणते असे मानले जाते. आजच्या घसरणीमुळे हा मुहूर्त आणखी फायदेशीर ठरला आहे.