Gold Rate Today: सोने बाजारावर मोदी इम्पॅक्ट? 'त्या' आवाहनानंतर आज दर घसरले; एका तोळ्याची किंमत..

Gold Rate Today PM Modi Appeal Impact: पंतप्रधान मोदींनी वर्षभर लग्नासाठी सोनं घेऊ नका असं आवाहन रविवारी सार्वजनिक भाषणामध्ये केल्यानंतर आज सोन्याच्या दरांमध्ये घट झाल्याचं दिसून आलं आहे.
Gold Rate Today PM Modi Appeal Impact: इराण आणि इस्रायल, अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडे असलेलं परदेशी चलन वाचवण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी तेलंगणमधील सिकंदराबादमधील जाहीर भाषणात सोन्याची खरेदी टाळण्याचं आवाहन भारतीयांना केलं. या आवहानानंतर दुसऱ्याच दिवशी सोन्याच्या दरांमध्ये अल्प घसरण दिसून आली आहे. पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या आवहानाचा हा थेट परिणाम नसला तरी सोन्याचे दर गडगडल्याचं दिसत आहे. नेमकं कितीने स्वस्त झालंय सोनं जाणून घेऊयात...
भारतात आज (11 मे 2026) सोन्याचे अंदाजित सरासरी दर 1 लाख 52 हजार 340 रुपये इतके आहेत. हे दर 24 कॅरेट सोन्याचे असून 22 कॅरेटसाठी 1 लाख 39 हजार 640 रुपये मोजावे लागत आहेत. त्याचप्रमाणे 18 कॅरेट सोन्यासाठी 1 लाख 14 हजार 250 इतके आहेत. हे दर प्रति 10 ग्रॅमसाठी असून यामध्ये जीएसटी (GST) आणि मेकिंग चार्जेस समाविष्ट नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष दागिने बनवण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागू शकतो. 24 कॅरेट सोनं 99.9 टक्के शुद्ध असतं तर 22 कॅरेट सोनं 91.6 टक्के शुद्ध असतं. या सोन्याला 916 असा हॉलमार्क असतो. दागिने खरेदी करण्यासाठी या वरील दरांमध्ये 3 टक्के जीएसटी आणि घडणावळीचे पैसे आकारले जाता. सोन्याचे हे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी, डॉलरचा दर आणि मागणीनुसार कमी जास्त होतात.
काल सोन्याचा दर 1 लाख 52 हजार 680 रुपये इतका होता. आज हा दर 1 लाख 52 हजार 350 रुपये इतका आहे. म्हणजेच सोन्याचे एका तोळ्याचे दर 330 रुपये प्रती तोळ्याने घसरले आहेत. तर 22 कॅरेट सोन्याचे कालचे दर 1 लाख 39 हजार 950 रुपये इतके होते आज हे दर 300 रुपये तोळ्याने घसरुन 1 लाख 39 हजार 650 रुपयांवर आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलर मजबूत झाल्यामुळे सोन्याच्या किमतीवर याचा परिणाम होत आहे. सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणी वाढली असली तरी, सध्याच्या उच्च दरांमुळे खरेदीत काही प्रमाणात स्थिरता आहे. लग्नसराईच्या हंगामात मागणी वाढल्यास दरात पुन्हा तेजी येण्याची शक्यता असते. मात्र लग्नांचा शेवटचा रविवार काल पार पडल्यानंतर 15 तारखेनंतर लग्नाचे मुहूर्त नसल्यानेही सोन्याचे दर घसरण्याची शक्यता असून आजपासूनच त्याची झळक पाहायला मिळत आहे.
मुंबई - 1 लाख 52 हजार 460 रुपये
पुणे - 1 लाख 52 हजार 680 रुपये
नाशिक - 1 लाख 51 हजार 159 रुपये (अंदाजित किंमत)
नागपूर - 1 लाख 52 हजार 350 रुपये (अंदाजित किंमत)
(वरील दर 24 कॅरेट सोन्याचे आहेत.)