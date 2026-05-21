/Gold Silver Price : घसरणीला ब्रेक! चांदीच्या दरात 4300 रुपयांची वाढ, सोन्याचा भावही वधारले; जाणून घ्या सोने-चांदीचे भाव

Gold Silver Price Today May 21: दोन दिवसाच्या घसरणी सोन्या-चांदीचे भाव पुन्हा एकदा वधारले आहेत. यामुळे लग्नसराईच्या काळात लोकांना खरेदीसाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.
Gold Silver Price Today May 21: देशातील सराफा बाजारात आज सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी चढ-उतार पाहायला मिळाली. चांदीच्या किंमतींमध्ये मोठी उसळी दिसून आली, तर सोन्याच्याही दरात वाढ झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि ग्राहक दोघांचेही लक्ष आजच्या दरांकडे लागले होते. राष्ट्रीय राजधानीतील सराफा बाजारात सोने महागले असून 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,64,900 रुपयांवर पोहोचला. दुसरीकडे चांदीचा दर घसरून 2,66,000 रुपये प्रति किलोवर आला. मात्र मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) वर दोन्ही मौल्यवान धातूंमध्ये तेजी दिसून आली.
एमसीएक्सवर रात्री उशिरापर्यंत चांदीच्या जुलै डिलिव्हरी करारात तब्बल 4,381 रुपयांची वाढ झाली आणि दर 2,74,500 रुपये प्रति किलोपर्यंत गेले. सोन्याच्या दरातही 921 रुपयांची वाढ झाली असून ते 1,60,001 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर व्यवहार करत होते. इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या आकडेवारीनुसार, बाजार बंद होताना 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,58,560 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता. तर 22 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,54,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम नोंदवली गेली.
देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याच्या दरातही फरक दिसून आला. चेन्नईमध्ये 24 कॅरेट सोनं 1,60,910 रुपयांवर होते, तर मुंबई आणि कोलकात्यात ते 1,58,350 रुपये प्रति 10 ग्रॅम दराने विकले जात होते. दिल्ली, लखनऊ आणि जयपूरमध्येही सोन्याचे दर जवळपास समान पातळीवर होते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्या-चांदीत तेजीचा सूर कायम राहिला. स्पॉट गोल्ड किंचित वाढीसह 4,483 डॉलर प्रति औंसवर व्यवहार करत होते, तर चांदीत 2 टक्क्यांहून अधिक वाढ होऊन ती 75 डॉलर प्रति औंसच्या पुढे गेली.
दरम्यान, किरकोळ बाजारात चांदीच्या दरात घसरण नोंदवली गेली. एका ग्रॅम चांदीचा दर 300 रुपयांवरून 285 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. त्यामुळे एक किलो चांदीच्या किंमतीत तब्बल 15,000 रुपयांची घट झाली असून ती आता 2,85,000 रुपयांना मिळत आहे.