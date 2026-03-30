Gold-Silver Price Today 30 March 2026: सोन्याच्या किमतींना पुन्हा कलाटणी! कोणत्याही खरेदी किंवा गुंतवणूकीआधी जाणून घ्या नवे दर

Latest News Updates in Marathi: जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या तणावाचा परिणाम आता थेट सोनं-चांदीच्या बाजारावर दिसू लागला आहे. मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चितता वाढली असून त्यामुळे किमतींमध्ये सतत चढ-उतार होत आहेत. सोमवारी, 30 मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात दोन्ही धातूंमध्ये घसरण नोंदवली गेली. या बदलाचा परिणाम भारतातील बाजारावरही झाला असून मोठ्या शहरांमध्ये दरात हालचाल दिसून आली आहे. नेमके आजचे दर काय आहेत आणि कोणत्या शहरात किती फरक पडला आहे, हे जाणून घेणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरत आहे.
सोमवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमतीत सुमारे 1.38% घट झाली आणि तो 4462 डॉलर प्रति औंसवर आला. चांदीच्या दरातही जवळपास 2% घसरण होऊन तो 68.3 डॉलर प्रति औंस पातळीवर पोहोचला. अमेरिका-इराण तणावामुळे गुंतवणूकदार सावध झाले असून त्याचा थेट परिणाम या किमतींवर झाला आहे.
या घसरणीचा प्रभाव भारतीय बाजारावरही स्पष्ट दिसून आला. गेल्या काही दिवसांत किमतीत चढ-उतार सुरू असतानाच आज दरात पुन्हा बदल झाला आहे, ज्यामुळे खरेदीदार आणि गुंतवणूकदार दोघेही संभ्रमात आहेत.
मुंबई मध्ये 24 कॅरेट सोनं 1,48,080 रुपये आणि 22 कॅरेट 1,35,740 रुपये दराने विकले जात आहे. राजधानी दिल्ली मध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,48,210 रुपये झाला आहे, तर 22 कॅरेट सोनं 1,35,890 रुपये आहे.
चेन्नई येथे 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,49,010 रुपये आहे, जी इतर शहरांच्या तुलनेत थोडी जास्त आहे. कोलकाता मध्येही मुंबईसारखेच दर कायम आहेत, ज्यामुळे बाजारात स्थिरता दिसते.
पुणे आणि बंगळुरू या शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,48,080 रुपये असून 22 कॅरेट सोनं 1,35,740 रुपयांवर आहे. या दोन्ही शहरांमध्ये दर जवळपास समान असल्यामुळे खरेदीसाठी ग्राहकांचा कल स्थिर आहे.
गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत वाढ झाली होती, त्यामुळे सध्याची घसरण ही तात्पुरती की दीर्घकालीन असेल, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही.
चांदीच्या किमतीतही घसरण दिसून आली आहे. 30 मार्च रोजी सकाळी चांदीचा दर प्रति किलो 2,44,900 रुपयांपर्यंत खाली आला. गेल्या आठवड्यात मोठी घसरण झाल्यानंतर आता किंमत पुन्हा स्थिर होण्याचा प्रयत्न करत आहे.
पूर्वी काही महिन्यांपूर्वी चांदीने 4 लाख रुपयांचा टप्पा पार केला होता, त्यामुळे सध्याची घसरण ही बाजारातील बदलत्या परिस्थितीचे संकेत मानले जात आहेत. आगामी दिवसांत आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवरच या दरांचा पुढील कल अवलंबून राहणार आहे.