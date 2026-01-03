English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सुवर्ण जडित मुकुट, लाखोंची सोने-चांदी; साईबाबांच्या चरणी कोटींची देणगी

Shirdi donation : नाताळच्या सुट्ट्या आणि ननवर्षाच्या स्वागतासाठी शिर्डीत साईभक्तांनी मोठी गर्दी केली होती. यावेळी भाविकांकडून कोटींची देणगी प्राप्त झाली आहे.   

Updated: Jan 3, 2026, 02:20 PM IST
सुवर्ण जडित मुकुट, लाखोंची सोने-चांदी; साईबाबांच्या चरणी कोटींची देणगी

Donations Worth Crores In Shirdi:  1 जानेवारी 2026 रोजी नववर्षाच्या सुरूवातीला शिर्डीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी पहायला मिळत होती. नव वर्षाची सुरुवात साईबाबांच्या दर्शनाने करण्यासाठी साईभक्तांनी मोठी गर्दी केली होती. साई मंदिर रात्रभर खुले असल्याने आदल्यादिवसापासूनच भाविकांनी गर्दी करायला सुरूवात केली होती. साई नामाचा जयघोष करत लाखो भाविकांनी मध्यरात्री नव वर्षाचे जल्लोषात स्वागत केले. नववर्षानिमित्त साई मंदिराला बेंगलोर येथील देणगीदार साईभक्ताच्या देणगीतून आकर्षक फुलांची सजावट आणि विद्युत रोषणाई करण्यात आली. अनेक राजकीय नेतेही साईबाबांचे दर्शन घेण्यासाठी आले होते. दरम्यान साईंच्या चरणी 8 दिवसांच्या कालावधीत तब्बल 23 कोटी 29 लाख 23 हजार 373 रुपये रकमेचे दान करण्यात आले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

8 लाखांहून अधिक भाविक साईचरणी नतमस्तक

नाताळच्या सुट्ट्या , नवीन वर्षाच्या स्वागतावेळी भाविकांकडून साईंच्या चरणी भरभरून दान करण्यात आले. दरम्यान यावेळी साई संस्थानच्या वतीने शिर्डी महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सुट्ट्यांचा कालावधीत भाविकांकडून साईंच्या चरणी 8 दिवसांच्या कालावधीत तब्बल 23 कोटी 29 लाख 23 हजार 373 रुपये रकमेचे दान करण्यात आले. साईसंस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नाताळाच्या सुट्ट्यांमध्ये नवीन वर्षाच्या स्वागतादरम्यान 8 लाखांहून अधिक भाविक साईचरणी नतमस्तक झाले. 

 

असं मिळालं साईबाबांच्या चरणी दान 

साईंचे दर्शन घेण्यासाठी आलेल्या भाविकांनी अनेक प्रकारे साईबाबांच्या चरणी दान केले. त्यामध्ये देणगी काऊंटरवर तब्बल 3 कोटी 22 लाख 43 हजार 388 रुपये देणगी करण्यात आली. पी आर ओ सशुल्क देणगी पासेसद्वारे 2 कोटी 42 लाख 60 हजार रुपये इतकी देणगी करण्यात आली. तसेच दक्षिणा पेटीतूनही 6 कोटी 2 लाख 61 हजार 006 रुपयांची देणगी प्राप्त झाली. याशिवाय, अनेक भाविकांनी डेबीट-क्रेडीट कार्ड द्वारे ऑनलाईन देणगी दिली तर काहींनी चेक डी.डी. देणगी दिली. ज्यामधून 10 कोटी 18 लाख 86 हजार 955 रुपये प्राप्त झाले. 

26 देशातून परकीय चलनाची देणगी 

भाविकांकडून पैशांच्या देणगी शिवाय सोन्या-चांदीचीही देणगी करण्यात आली. ज्यामधून 293.910 ग्रॅम  सोने, 36 लाख 38 हजार 610 रुपये तसेच 5983.970 ग्रॅम चांदीचे दान प्राप्त झाले. फक्त भारतातूनच नाही तर इतर देशातूनही साईबाबांच्या चरणी देणगी करण्यात आली आहे. 26 देशातून तब्बल 16 लाख 83 हजार 673 रुपयांच्या परकीय चलनाची देणगी प्राप्त झाली आहे. तसेच 80 लाख रुपयांचे सुवर्ण जडित मुकुटही साईंच्या चरणी अर्पण करण्यात आले आहे. दरम्यान साई संस्थांनला एकूण 23 कोटी 29 लाख 23 हजार 373 रुपयांची देणगी प्राप्त झाली आहे.

About the Author
Tags:
Gold and silvercrores Donationssaibabashirdi

इतर बातम्या

PMPML बसमधील विनापरवाना शूट, महिला कंडक्टरवर आक्षेपार्ह चित...

मनोरंजन