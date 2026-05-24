/86 वर्षीय वडील, 79 वर्षीय आईला घराबाहेर काढणाऱ्याला कलेक्टर घडवली जन्माची अद्दल; महाराष्ट्रभर निर्णयाची चर्चा

Justice To Old Couple: सामान्यपणे मुलांनी पालकांना घराबाहेर काढल्यानंतर त्यांना दुसरीकडे आधार शोधावा लागतो. तसेच न्यायालयीन लढाई अनेक काळ सुरु राहते. अनेकदा न्याय मात्र शेवटपर्यंत मिळत नाही. मात्र गोंदियामध्ये याच्या अगदी उलट घडलं आहे. नक्की काय झालं गोंदियात जाणून घेऊयात...
Justice To Old Couple: वृद्ध आई-वडिलांना मानसिक आणि शारीरिक त्रास देत घराबाहेर काढणाऱ्या मुलाविरोधात गोंदियाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कठोर निर्णय दिला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या या निर्णयात संबंधित मुलाला 15 दिवसांच्या आत घर खाली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गोंदिया शहरातील गौतमनगर परिसरातील ही घटना असून या निर्णयाची जिल्हाभरात चर्चा सुरू आहे.
गोंदिया शहरातील गौतमनगर बाजपेयी वॉर्ड येथे राहणारे हरिराम धाडू मंदारकर (वय 86) आणि कौशल्या हरिराम मंदारकर (वय 79) हे वृद्ध दाम्पत्य स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहत होते. संबंधित घर हे कौशल्या मंदारकर यांच्या नावावर असून वृद्धापकाळात शांततेने आयुष्य जगण्याची त्यांची अपेक्षा होती. मात्र त्यांचाच मुलगा दिनेश मंदारकर हा मालमत्तेच्या कारणावरून सतत आई-वडिलांशी वाद घालत होता.
शिवीगाळ, धमक्या आणि सततच्या भांडणामुळे वृद्ध दाम्पत्याचे जीवन असह्य झाले होते. इतकेच नव्हे तर मोठ्या भावासोबत झालेल्या वादानंतर संतापाच्या भरात दिनेश मंदारकर याने आई-वडिलांना घराबाहेर काढत त्यांच्या वस्तूही घराबाहेर फेकून दिल्या. त्यामुळे या वृद्ध दाम्पत्याला दुसरीकडे आश्रय घ्यावा लागला.
या घटनेनंतर हरिराम मंदारकर यांनी गोंदिया शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत न्याय मिळावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान घर हे वृद्ध दाम्पत्याच्या स्वमालकीचे असल्याचे स्पष्ट झाले.
जिल्हाधिकारी तथा वरिष्ठ नागरिक अपील प्राधिकरण यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय देत संबंधित मुलाला 15 दिवसांच्या आत घर खाली करण्याचे आदेश दिले. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना स्वतःच्या घरात सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे राहण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांसाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
आई-वडिलांना त्रास देणाऱ्या मुलाविरोधात प्रशासनाने घेतलेल्या या कठोर भूमिकेमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळाला असून अशा प्रकारच्या घटनांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अनेकदा अशा घटनांमध्ये न्याय मिळत नाही किंवा उशीराने मिळतो. मात्र गोंदियाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कठोर निर्णय घेत वृद्ध आई-वडिलांना तातडीने न्याय मिळून दिल्याबद्दल सर्वच स्तरातून त्यांच्या या ठाम भूमिकेचं कौतुक होताना दिसत आहे.