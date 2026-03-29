महाराष्ट्रातील नवं देवस्थान! सरकारनेही दिली मान्यता; गावकऱ्यांनी साजरी केला दिवाळी

चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुक्यातल्या धाबा गावातील परमहंस कोंडय्या महाराज देवस्थानाला तीर्थस्थळाला ब दर्जा मिळाल्याने गावकऱ्यांनी दिवाळी साजरी केली. महाराष्ट्रासह तेलंगणा-आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकातील लाखो भाविकांचे श्री संत परमहंस कोंडय्या महाराज श्रद्धास्थान आहेत. यामुळे कोंडया महाराज देवस्थानाला पर्यटन स्थळाचा दर्जा मिळावा यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामस्थांचे प्रयत्न सुरू होते. राज्य सरकारने नुकतेचया देवस्थानाला 'ब' दर्जा देण्याचा शासन निर्णय जारी केला. ग्रामस्थांना याची माहिती मिळताच गावकऱ्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. गावातील अनेक कुटुंबानी घर आणि मंदिरापुढे रांगोळी काढत दिवे लावले. 'ब' दर्जा मिळाल्याने मंदिर आणि गावाचा विकास होणार असल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली
महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत देवस्थानांच्या ऐतिहासिक, धार्मिक आणि पर्यटकांच्या संख्येनुसार त्यांचे वर्गीकरण केले जाते. धाबा येथील कोंडय्या महाराज देवस्थानाला 'ब' (Grade B) तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे. याचा मुख्य फायदा म्हणजे, या देवस्थानच्या परिसरातील सोयी-सुविधांच्या विकासासाठी आता राज्य सरकारकडून थेट निधी उपलब्ध होतो.
'ब' दर्जा मिळाल्यामुळे याठिकाणी खालील विकासकामे प्रस्तावित आहेत किंवा सुरू झाली आहेत. भक्तनिवास: दूरवरून येणाऱ्या भाविकांच्या निवासासाठी सुसज्ज भक्तनिवासाची सोय होणार आहे. तसेच रस्ते आणि पायाभूत सुविधा: धाबा गावापासून मंदिरापर्यंतचे रस्ते रुंदीकरण आणि मजबुतीकरण होणार आहे. पेयजल आणि स्वच्छता पुरविली जाते. भाविकांसाठी शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि मोठ्या प्रमाणात स्वच्छतागृहांची निर्मिती. मंदिर परिसर सुशोभीकरण करणे. मंदिराचा जीर्णोद्धार, सभामंडप आणि भाविकांना रांगेत उभे राहण्यासाठी शेडची व्यवस्था.
परमहंस कोंडय्या महाराज: हे एक महान संत होऊन गेले. त्यांनी या भागात आध्यात्मिक कार्यासोबतच समाजप्रबोधनाचे मोठे काम केले आहे. श्रद्धास्थान: चंद्रपूर जिल्ह्यासह गडचिरोली आणि शेजारच्या तेलंगणा राज्यातूनही हजारो भाविक दर्शनासाठी येथे येतात. यात्रा: दरवर्षी येथे मोठी यात्रा भरते, ज्यामध्ये लाखो भाविक सहभागी होतात. याच वाढत्या गर्दीमुळे शासनाने याला 'ब' दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला.
गोंडपिपरी हा तालुका तसा दुर्गम भागात येतो. मात्र, धाबा येथील देवस्थानाला 'ब' दर्जा मिळाल्याने या भागातील स्थानिक रोजगाराला मोठी चालना मिळाली आहे. हॉटेल व्यवसाय, पूजेचे साहित्य आणि वाहतूक व्यवस्था यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, 'ब' दर्जा मिळाल्यामुळे धाबा हे केवळ एक धार्मिक केंद्र न राहता, चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक प्रमुख पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ट्रस्टच्या पाठपुराव्यामुळे या देवस्थानचा कायापालट होत आहे.