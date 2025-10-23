Good News! मुंबई-पुणे प्रवास आता होणार सुपरफास्ट, वाहतुक कोंडी सोडवण्यासाठी मेगाप्लान तयार

Mumbai - Pune Expressway: मुंबई ते पुणे असा प्रवास आता सुपरफास्ट होणार आहे. मुंबईहून पुण्याकडे जाणारे व पुण्यातून मुंबईकडे येणाऱ्या नागरिकांची संख्या जास्त आहे. सध्या मुंबई -पुणे महामार्ग दोन आहेत. दोन्हींकडून वाहतूक सुरू आहे. तरीदेखील कधीकधी प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. मात्र या वाहतुक कोंडीवर आता तोडगा काढण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गाचे आठऐवजी दहा पदरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संबंधीचा प्रस्ताव तयार करत असून हे काम अंतिम टप्पात आहे. येत्या दहा-बारा दिवसांत राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.
सध्या वाहतुकीत असलेला मुंबई-पुणे महामार्ग आता अपुरा पडू लागला आहे. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची समस्या होत आहे. वाहतुकीची ही समस्या सोडवण्यासाठी एमएसआरडीसीने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. वाढत्या वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन महामार्गाचे रुपांतर आठ पदरी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता आठऐवजी दहा पदरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. प्रस्तावाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे प्रकल्पाच्या 8 लेन विस्तारासाठी तब्बल 6 हजार कोटींचा खर्च येणार होता. मात्र आता दहा पदरी लेनसाठी 14 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तसंच, आता नव्याने भूसंपादनदेखील करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर बोगद्यांची संख्यादेखील वाढणार आहे. या महामार्गाच्या विस्ताराचे काम 2026 मध्ये सुरू होऊन 2029-30 पर्यंत पूर्ण होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या विस्तारामुळे दोन्ही शहरांदरम्यान प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि ट्रॅफिक जामच्या समस्येपासून देखील वाहनधारकांची सुटका होईल.
उत्तर: मुंबई आणि पुणे यांच्यातील वाहतुकीची संख्या वाढत आहे, ज्यामुळे सध्याचा महामार्ग अपुरा पडला आहे. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि प्रवास जलद करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) ने हा विस्तार प्रकल्प हाती घेतला आहे.
उत्तर: सध्या दोन महामार्ग आहेत, ज्यातून वाहतूक सुरू आहे. मात्र वाढत्या वाहनांमुळे कधीकधी प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. हा महामार्ग आता अपुरा पडू लागला आहे.
उत्तर: सुरुवातीला आठ पदरी (८ लेन) करण्याचा निर्णय होता, मात्र आता दहा पदरी (१० लेन) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे वाहतुकीची क्षमता वाढेल आणि ट्रॅफिक जाम कमी होईल.