महाराष्ट्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, 15 जानेवारीला मिळणार भरपगारी सुट्टी; नाही दिल्यास...

15th January Holiday: महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे यांच्यासह एकूण 29 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका 15 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहेत. मतदानाच्या या दिवशी सर्व नोकरदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा म्हणून राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. सरकारी, निमसरकारी तसेच खासगी कंपन्या, कारखाने, दुकाने, हॉटेल्स, मॉल्स आणि आयटी क्षेत्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगारी सुट्टी देण्यात येणार आहे. ही सुट्टी उद्योग आणि कामगार विभागाच्या आदेशानुसार लागू होईल. ज्यामुळे कोणालाही मतदानापासून वंचित राहावे लागणार नाही. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
ही भरपगारी सुट्टी राज्यातील सर्व आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल. जर एखादा कर्मचारी निवडणूक क्षेत्रात मतदार असेल, तर त्याला सुट्टी निश्चित मिळेल. पण क्षेत्राबाहेर काम करत असला तरीही मतदानासाठी ही सुट्टी लागू राहील. लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या कलम 135(बी) नुसार ही तरतूद आहे. जी मतदानाला प्रोत्साहन देते. यामुळे लाखो नोकरदारांना आपला मतदानाचा अधिकार सोयीने वापरता येणार आहे.
आपला देश लोकशाही मानतो आणि 18 वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाने मतदान करणे अपेक्षित आहे. मात्र गेल्या काही निवडणुकांमध्ये असे दिसून आले की, काही कंपन्या किंवा आस्थापना कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देत नाहीत. यामुळे अनेकांना मतदानापासून दूर राहावे लागते, जे लोकशाहीच्या दृष्टीने चुकीचे आहे. ही सुट्टी जाहीर करून सरकारने मतदानाची टक्केवारी वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरून अधिकाधिक लोक आपले प्रतिनिधी निवडू शकणार आहेत.
सर्वसाधारणपणे पूर्ण सुट्टी असली तरी काही विशेष सेवांमध्ये, जसे की धोकादायक कामे किंवा सार्वजनिक उपयोगाच्या सेवा (उदा. रुग्णालये, वीज पुरवठा), पूर्ण सुट्टी शक्य नसते. अशा ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना किमान दोन ते तीन तासांची विशेष वेळेची सवलत द्यावी लागेल. जेणेकरून ते मतदान करू शकतील. ही तरतूद राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार आहे.
सर्व आस्थापना मालकांना ही सुट्टी देणे सक्तीचे आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला सुट्टी किंवा सवलत न मिळाली आणि त्याची तक्रार आली, तर संबंधित कंपनी किंवा मालकावर कायदेशीर कारवाई होईल, असा सरकारने स्पष्ट इशारा दिला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दंड किंवा इतर शिक्षा होऊ शकते. यामुळे कंपन्यांना नियम पाळणे बंधनकारक राहील.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना संक्रांतीच्या सणाजवळील हा दिवस खऱ्या अर्थाने 'पावली' म्हणता येईल. मतदान करून लोकशाही बळकट करणे आणि त्यासाठी पगाराची सुट्टी मिळणे, ही दुहेरी आनंदाची गोष्ट आहे. सरकारच्या या पावलामुळे मतदानाची संख्या वाढेल आणि लोकशाही अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.