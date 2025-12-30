English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • महाराष्ट्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, 15 जानेवारीला मिळणार भरपगारी सुट्टी; नाही दिल्यास...

महाराष्ट्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, 15 जानेवारीला मिळणार भरपगारी सुट्टी; नाही दिल्यास...

15th January Holiday: ही भरपगारी सुट्टी राज्यातील सर्व आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 30, 2025, 10:26 PM IST
महाराष्ट्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, 15 जानेवारीला मिळणार भरपगारी सुट्टी; नाही दिल्यास...
15 जानेवारी सुट्टी

15th January Holiday: महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे यांच्यासह एकूण 29 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका 15 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहेत. मतदानाच्या या दिवशी सर्व नोकरदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा म्हणून राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. सरकारी, निमसरकारी तसेच खासगी कंपन्या, कारखाने, दुकाने, हॉटेल्स, मॉल्स आणि आयटी क्षेत्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगारी सुट्टी देण्यात येणार आहे. ही सुट्टी उद्योग आणि कामगार विभागाच्या आदेशानुसार लागू होईल. ज्यामुळे कोणालाही मतदानापासून वंचित राहावे लागणार नाही. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

सुट्टी कोणाला आणि कशी लागू?

ही भरपगारी सुट्टी राज्यातील सर्व आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल. जर एखादा कर्मचारी निवडणूक क्षेत्रात मतदार असेल, तर त्याला सुट्टी निश्चित मिळेल. पण क्षेत्राबाहेर काम करत असला तरीही मतदानासाठी ही सुट्टी लागू राहील. लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या कलम 135(बी) नुसार ही तरतूद आहे. जी मतदानाला प्रोत्साहन देते. यामुळे लाखो नोकरदारांना आपला मतदानाचा अधिकार सोयीने वापरता येणार आहे. 

लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे

आपला देश लोकशाही मानतो आणि 18 वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाने मतदान करणे अपेक्षित आहे. मात्र गेल्या काही निवडणुकांमध्ये असे दिसून आले की, काही कंपन्या किंवा आस्थापना कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देत नाहीत. यामुळे अनेकांना मतदानापासून दूर राहावे लागते, जे लोकशाहीच्या दृष्टीने चुकीचे आहे. ही सुट्टी जाहीर करून सरकारने मतदानाची टक्केवारी वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरून अधिकाधिक लोक आपले प्रतिनिधी निवडू शकणार आहेत. 

अपवाद काय?

सर्वसाधारणपणे पूर्ण सुट्टी असली तरी काही विशेष सेवांमध्ये, जसे की धोकादायक कामे किंवा सार्वजनिक उपयोगाच्या सेवा (उदा. रुग्णालये, वीज पुरवठा), पूर्ण सुट्टी शक्य नसते. अशा ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना किमान दोन ते तीन तासांची विशेष वेळेची सवलत द्यावी लागेल. जेणेकरून ते मतदान करू शकतील. ही तरतूद राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार आहे. 

मालकांची जबाबदारी काय?

सर्व आस्थापना मालकांना ही सुट्टी देणे सक्तीचे आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला सुट्टी किंवा सवलत न मिळाली आणि त्याची तक्रार आली, तर संबंधित कंपनी किंवा मालकावर कायदेशीर कारवाई होईल, असा सरकारने स्पष्ट इशारा दिला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दंड किंवा इतर शिक्षा होऊ शकते. यामुळे कंपन्यांना नियम पाळणे बंधनकारक राहील. 

नोकरदारांसाठी आनंदाची बातमी

या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना संक्रांतीच्या सणाजवळील हा दिवस खऱ्या अर्थाने 'पावली' म्हणता येईल. मतदान करून लोकशाही बळकट करणे आणि त्यासाठी पगाराची सुट्टी मिळणे, ही दुहेरी आनंदाची गोष्ट आहे. सरकारच्या या पावलामुळे मतदानाची संख्या वाढेल आणि लोकशाही अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026employees in Maharashtrapaid holiday15th January

इतर बातम्या

राज्यातील 29 महापालिकांमध्ये नेमकी काय स्थिती? कुठे महायुती...

महाराष्ट्र बातम्या