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मिरा-भाईंदरकरांची आता विरार लोकलच्या गर्दीतून सुटका होणार, पुढच्या 5 महिन्यात सुरू होणार ही मेट्रो, अशी असतील स्थानके!

मिरा - भाईंदरवासियांची मेट्रोने थेट अंधेरी गाठण्याची प्रतीक्षा आता लवकरच संपुष्टात येणार आहे. कसा असेल हा प्रकल्प

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 05, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:48 AM IST
मिरा-भाईंदरकरांची आता विरार लोकलच्या गर्दीतून सुटका होणार, पुढच्या 5 महिन्यात सुरू होणार ही मेट्रो, अशी असतील स्थानके!
Image Credit: good news for mira bhaynder people metro 9 line is set to launch in the next five months

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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