/मिरा-भाईंदरकरांची आता विरार लोकलच्या गर्दीतून सुटका होणार, पुढच्या 5 महिन्यात सुरू होणार ही मेट्रो, अशी असतील स्थानके!

मुंबईकरांचा प्रवास आता आणखी सोप्पा होणार आहे. मीरा रोड-भाईंदर येथील प्रवाशांना विरार लोकलमधून मुंबईपर्यंतचा प्रवास करणे खूपच अवघड होते. विरार लोकल वसईला येईपर्यंतच पूर्ण भरून येते. त्यामुळं मिरा-भाईंदर करांना लोकलमध्ये चढायलाच मिळत नाही. पण लवकरच हा त्रास संपणार आहे. पुढच्या पाच महिन्यात भाईंदरपासून मेट्रो सुरू होतेय.
दहिसर - मिरा-भाईंदर मेट्रो 9 मार्गिकेच्या काशीगाव - नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान या दुसऱ्या टप्प्याच्या चाचण्यांना मंगळवारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) सुरुवात केली. चाचण्या यशस्वी झाल्यानंतर या टप्प्यासाठी सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळवून डिसेंबरमध्ये दुसरा टप्पा सेवेत दाखल करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे
मेट्रो 9 मार्गिकेतील पहिल्या टप्प्यातील दहिसर ते काशिगाव हा 4.4 किमीचा मार्ग या आधीच प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाला आहे. तर, आता या दुसऱ्या टप्प्याचे काम वेगाने सुरू आहे. दुसरा टप्पा हा साईबाबा नगर ते सुभाषचंद्र नगर (सुभाष चंद्र बोस मैदान, मिरा भाईंदर) पर्यंतचा 4.3 किमीचा असून त्याचे 96 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
सोमवारी मध्यरात्री काशिगाव ते साईबाबा नगर स्थानकापर्यंत मेट्रो ट्रेनची चाचणी घेण्यात आली. त्यापुढील स्थानकापर्यंत ही चाचणी टप्याटप्याने घेण्यात येणार आहे. चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर डिसेंबरअखेरीस मेट्रो 9चा दुसरा टप्पा नागरिकांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. एकदा काही मेट्रो सुरू झाली की नागरिकांना मिरा-भाईंदरमधून मुंबईकडे येण्याचा प्रवास सोप्पा व जलद होणार आहे.
सध्या काशिगाव ते सुभाषचंद्र बोस मैदान या अंतिम टप्प्याचे काम सुरू असून ते सुमारे 90 टक्के पूर्ण झाले आहे. या टप्प्यात विद्युत वाहिन्या अंथरणे, स्थानक परिसराचा विकास तसंच अन्य तांत्रिक कामे अंतिम टप्प्यात आहेत.
काशीगाव ते मिरा-भाईंदर टप्प्यात साई बाबा नगर, मेदतीया नगर, शहीद भगतसिंग गार्डन (भाईंदर पश्चिम) आणि सुभाष चंद्र बोस मैदान अशी चार मेट्रो स्थानके आहेत. दुसरा टप्पा सुरू झाल्यास या चार स्थानकांवरून प्रवाशांना मेट्रोने प्रवास करता येणार आहे.या मार्गिकेमुळे मीरा-भाईंदर ते मुंबईदरम्यानच्या रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार असून, प्रवाशांचा प्रवासाचा वेळही मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. दरम्यान या मेट्रोचा संपूर्ण मार्ग प्रवासी सेवेत आल्यानंतर मीरा भाईंदरकरांना थेट अंधेरीपर्यंत पोहचणे शक्य होणार आहे.
दरम्यान, ही मार्गिका दहिसर पूर्व येथे मेट्रो 7 (रेड लाईन) आणि मेट्रो 2अ शी जोडलेली आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना मुंबईत अखंड प्रवास करता येतो. सध्या सुरू असलेली मेट्रो मार्ग 2 ए (दहिसर ते डी एन नगर) आणि मेट्रो मार्ग ((अंधेरी (ई) ते दहिसर (ई) पर्यंत परस्पर संपर्क प्रदान करेल.