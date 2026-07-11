/गणेशोत्सवासाठी गावी जायचंय? तीन सुपरफास्ट एक्स्प्रेस...; मुंबई-ठाण्यातील नागरिकांसाठी Good News!

पावसाळा सुरू होताच कोकणवासीयांना वेध लागतात ते गणेशोत्सवाचे. गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाण्यासाठी तीन ते चार महिने आधीपासूनच बुकिंग करावं लागतं. ट्रेन, बस इतकंच नव्हे तर मुंबई-गोवा महामार्गावरदेखील प्रवाशांच्या रांगा लागलेल्या असतात. प्रत्येकालाच गावी जाण्याचे वेध लागलेले असतात. गणेशोत्सवासाठी तळकोकणात जाणाऱ्या प्रत्येकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय.
तीन सुपरफास्ट एक्सप्रेसना तळकोकणातील महत्त्वाच्या स्टेशनवर थांबा देण्यात येणार आहे. यामुळं नागरिकांचा प्रवास अधिक सोयीचा होणार आहे. तसंच, कोकणातील पर्यटनालाही मोठी चालना मिळणार आहे. तसंच. स्थानिक आणि आर्थिक विकासही होणार आहे. कोकणच्या रेल्वे कनेक्टिव्हीटीमध्येदेखील भर पडणार आहे.
तळकोकणातील महत्त्वाचे स्थानक असलेल्या सावंतवाडी रोड रेल्वे टर्मिनसवर तीन सुपरफास्ट एक्स्प्रेसना थांबा मिळणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाने या गाड्यांना व्यावसायिक थांबा देण्यास मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठपुराव्याला यश आलं आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भातील अधिकृत मंजुरीचे पत्र जारी केले आहे.
तीन महत्त्वाच्या लांब पल्ल्याच्या एक्स्प्रेस गाड्यांना हा थांबा मंजूर झाला आहे. यामुळं मुंबई, ठाण्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-मंगळुरू एक्स्प्रेस, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्स्प्रेस याशिवाय लोकमान्य टिळक टर्मिनस-कोचुवेली गरीब रथ एक्स्प्रेस या गाड्यांचा समावेश असणार आहे.
या निर्णयामुळं सिंधुदुर्ग, तळकोकणासह मुंबई-ठाण्यातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. तसंच, नागरिकांचा प्रवासदेखील आता सुखाचा होणार आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात ट्रेनची तिकीट मिळत नाहीत म्हणून अनेकांची तक्रार असते. पण आता नागरिकांना हा आणखी एक पर्याय खुला झाला आहे.
12133 / 12134: छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) - मंगळुरू जंक्शन एक्सप्रेस
12431 / 12432: तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस
12201 / 12202: लोकमान्य टिळक टर्मिनस (LTT) - कोचुवेली गरीब रथ एक्सप्रेस