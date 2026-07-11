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गणेशोत्सवासाठी गावी जायचंय? तीन सुपरफास्ट एक्स्प्रेस...; मुंबई-ठाण्यातील नागरिकांसाठी Good News!

मुंबई-ठाण्यातील प्रवाशांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर येतेय. आता केंद्र सरकारच्या एका निर्णयामुळं त्यांचा प्रवास सुखाचा व सुकर होणार आहे. काय आहे हा निर्णय जाणून घेऊयात.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 11, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:04 PM IST
गणेशोत्सवासाठी गावी जायचंय? तीन सुपरफास्ट एक्स्प्रेस...; मुंबई-ठाण्यातील नागरिकांसाठी Good News!
Image Credit: Good News For Mumbai Thane Commuters 3 superfast express will halt in kokan

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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गणेशोत्सवासाठी गावी जायचंय? तीन सुपरफास्ट एक्स्प्रेस...; मुंबई-ठाण्यातील नागरिकांसाठी Good News!
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