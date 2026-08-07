/कोकणवासीयांना राज्य सरकारकडून खुशखबर! गौरी-गणपतीसाठी एसटीच्या जादा बसेस धावणार; कुठून सुटणार बस?

कोकणातील गौरी-गणपती उत्सवासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर चाकरमानी आणि भाविक आपल्या मूळ गावी जातात. यंदाही प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एमएसआरटीसी) विशेष नियोजन केले आहे. परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 7 सप्टेंबर ते 25 सप्टेंबर या कालावधीत राज्यभरातून कोकणासाठी 5220 जादा एसटी बसेस सोडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर, सुरक्षित आणि नियोजनबद्ध प्रवास करता येणार आहे.
गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, पुणे, नाशिक आणि इतर शहरांतून कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. ही अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेऊन एसटी महामंडळाने विशेष बसफेऱ्यांचे नियोजन केले आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि कोकणातील इतर महत्त्वाच्या मार्गांवर जादा बसेस उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे तिकीटांची कमतरता, लांब प्रतीक्षा आणि शेवटच्या क्षणी होणारा प्रवासाचा ताण कमी होण्यास मदत होईल.
एसटी महामंडळाने प्रवाशांना आगाऊ नियोजन करता यावे यासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन आरक्षण सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. गणेशोत्सवाच्या काळात मोठी गर्दी अपेक्षित असल्याने शक्य तितक्या लवकर तिकीट आरक्षित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आगाऊ आरक्षण केल्यास इच्छित दिवशी आणि वेळेत प्रवास करणे सोपे होईल. तसेच बसस्थानकांवर अतिरिक्त कर्मचारी, मार्गदर्शन केंद्रे आणि प्रवासी सुविधा वाढवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
जादा बसेस चालविण्यासोबतच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेलाही एसटी महामंडळाने प्राधान्य दिले आहे. सर्व बसांची तांत्रिक तपासणी, चालक आणि वाहकांचे विशेष नियोजन तसेच गर्दीच्या मार्गांवर नियंत्रण कक्ष कार्यरत ठेवण्यात येणार आहेत. कोणत्याही तांत्रिक अडचणी किंवा वाहतूक कोंडी निर्माण झाल्यास तातडीने पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. गणेशोत्सवाच्या काळात प्रवाशांना सुरक्षित आणि वेळेवर सेवा देण्याचा महामंडळाचा प्रयत्न राहणार आहे.
गणेशोत्सव हा कोकणातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा सण मानला जातो. या काळात लाखो चाकरमानी गावी परतल्यामुळे स्थानिक बाजारपेठा, व्यापारी, पर्यटन व्यवसाय, वाहतूक आणि लघुउद्योगांना मोठी आर्थिक चालना मिळते. अतिरिक्त बससेवेच्या माध्यमातून अधिकाधिक नागरिकांना सहज प्रवास करता येणार असल्याने कोकणातील स्थानिक अर्थचक्रालाही सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील व्यापार आणि सेवा क्षेत्रालाही फायदा होईल.
एसटी महामंडळाने प्रवाशांना गर्दी टाळण्यासाठी आगाऊ आरक्षण करण्याचे आणि अधिकृत माध्यमांतूनच तिकीट बुक करण्याचे आवाहन केले आहे. बसस्थानकावर वेळेआधी पोहोचणे, आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवणे आणि प्रवासादरम्यान सुरक्षाविषयक सूचनांचे पालन करणेही महत्त्वाचे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. गणेशोत्सवात कोकणाकडे जाणाऱ्या लाखो प्रवाशांचा प्रवास सुखकर आणि सुरक्षित व्हावा, यासाठी महामंडळाने सर्व आवश्यक तयारी पूर्ण केल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.