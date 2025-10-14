English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
 Google ने भारतात 1330000000000 रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. 1.88 लाख नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. गुगलने अदानी-एअरटेलसोबत मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा केली आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Oct 14, 2025, 09:19 PM IST
Google चा अमेरिका सोडून जगातील सर्वात मोठा आणि पहिला प्रोजक्ट भारतात; 1330000000000 रुपयांची गुंतवणूक, 188,000 नोकऱ्या

Google Ai Hub In India :  गुगल भारतात सर्वात मोठा प्रोजेक्ट सुरु करणार आहे. विशाखापट्टणममध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता  अर्थात एआय हब बांधण्यासाठी गुगल कंपनी पुढील पाच वर्षांत 1.33 लाख कोटींची गुंतवणूक करणार आहे.  हे नवीन गुगल एआय हब अदानी एंटरप्रायझेसच्या डेटा सेंटर संयुक्त उपक्रम, अदानीकॉनएक्स आणि एअरटेल यांच्या सहकार्याने स्थापन केले जाईल. या गुंतवणुकीला सबसी केबल नेटवर्क आणि स्वच्छ उर्जेचा पाठिंबा असेल.

गुगल क्लाउडचे सीईओ थॉमस कुरियन यांनी दिल्ली येथे झालेल्या एआय कार्यक्रमात याबाबत माहिती दिली. डेटा सेंटर कॅम्पसची प्रारंभिक क्षमता 1 गिगावॅट (GW) असेल, जी नंतर अनेक गिगावॅटपर्यंत वाढवली जाईल. अदानी एंटरप्रायझेसने असेही सांगितले की या प्रकल्पात आंध्र प्रदेशात नवीन ट्रान्समिशन लाईन्स, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन आणि ऊर्जा साठवणूक प्रणालींमध्ये संयुक्त गुंतवणूक समाविष्ट असेल.

अमेरिकेबाहेर गुंतवणूक करत असलेले हे जगातील सर्वात मोठे एआय हब आहे. ते 12 वेगवेगळ्या देशांमध्ये असलेल्या एआय केंद्रांच्या जागतिक नेटवर्कचा भाग आहे," कुरियन म्हणाले. यापूर्वी, राज्य अधिकाऱ्यांनी केंद्राची गुंतवणूक १० अब्ज डॉलर्स असल्याचा अंदाज लावला होता. राज्य सरकार म्हणते की यामुळे 188,000 नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील.
एआयला भरपूर संगणकीय शक्तीची आवश्यकता असते, त्यासाठी विशेष डेटा सेंटरची आवश्यकता असते जे टेक कंपन्यांना एकाच वेळी हजारो चिप्स कनेक्ट करण्याची परवानगी देतात.

मायक्रोसॉफ्ट आणि अमेझॉन सारख्या कंपन्यांनी भारतात डेटा सेंटर बांधण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक आधीच केली आहे. भारत हा जवळपास एक अब्ज इंटरनेट वापरकर्ते असलेली एक प्रमुख वाढणारी बाजारपेठ आहे. भारतीय अब्जाधीश गौतम अदानी आणि मुकेश अंबानी यांनीही डेटा सेंटर क्षमता वाढवण्यासाठी गुंतवणूकीची घोषणा केली आहे.
गुगलची मूळ कंपनी, अल्फाबेट इंक., भारताला एक प्रमुख वाढणारी बाजारपेठ मानते. तिच्या YouTube व्हिडिओ सेवेचे भारतात सर्वाधिक वापरकर्ते आहेत आणि स्मार्टफोन वापरात अँड्रॉइड फोन आघाडीवर आहेत.

