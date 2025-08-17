'गोपीचंद पडळकर म्हणजे बेन्टेक्सचे सोने'; बेन्टेक्सच्या सोन्याकडून मोठ्या नेत्यांवर टीका

सांगली जिल्ह्यातील भाजपात नवीन झालेले आमदार हे बेंन्टेक्स सोन्याप्रमाणे आहेत. अशी टीका आमदार रोहित पवारांनी गोपीचंद पडळकरांवर अप्रत्यक्षपणे केली आहे.चंद्रकांतदादा पाटील भाजपातील खरे सोने आहेत. पण त्यांच्या पक्षातील बेंन्टेक्सच्या सोन्याकडून खालच्या पातळीवर मोठ्या नेत्यांवर टीका करण्यात येते. त्यामुळे चंद्रकांत पाटलांनी त्यांना सांभाळावं. अशी खोचक टीकाही रोहित पवारांनी केली.
