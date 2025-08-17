English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'गोपीचंद पडळकर म्हणजे बेन्टेक्सचे सोने'; बेन्टेक्सच्या सोन्याकडून मोठ्या नेत्यांवर टीका

Intern | Updated: Aug 17, 2025, 06:51 PM IST

सांगली जिल्ह्यातील भाजपात नवीन झालेले आमदार हे बेंन्टेक्स सोन्याप्रमाणे आहेत. अशी टीका आमदार रोहित पवारांनी गोपीचंद पडळकरांवर अप्रत्यक्षपणे केली आहे.चंद्रकांतदादा पाटील भाजपातील खरे सोने आहेत. पण त्यांच्या पक्षातील बेंन्टेक्सच्या सोन्याकडून खालच्या पातळीवर मोठ्या नेत्यांवर टीका करण्यात येते. त्यामुळे चंद्रकांत पाटलांनी त्यांना सांभाळावं. अशी खोचक टीकाही रोहित पवारांनी केली.

 

About the Author
Tags:
Sangli BJPRohit Pawar criticismGopichand Padalkar Bentex goldChandrakant Patil real goldBJP leaders criticism

इतर बातम्या

ICICI नंतर आता आणखी एका प्रसिद्ध बॅंकेने वाढवलं ग्राहकांचं...

भारत