'मैने बोला था,एन्ट्री लेट होगी पर ग्रेट होगी',शायरीतून गोपीचंद पडळकरांनी जयंत पाटलांना डिवचले..

Gopichand Padalkar: 'मैने बोला था,एन्ट्री लेट होगी,पर ग्रेट होगी..जिंदगी जीते है हम शान से, तभी तो दुश्मन जलते,है हमारे नाम से',अशा शायराना अंदाजात भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील यांना डिवचले आहे.आमदार जयंत पाटील यांचा बालेकिल्ला असणाऱ्या सांगलीच्या ईश्वरपूरमध्ये ते बोलत होते. गोपीचंद पडळकर-जयंत पाटील यांच्यात नेमका वाद काय? सविस्तर जाणून घेऊया.
ईश्वरपूरमध्ये गोपीचंद पडळकर यांच्या उपस्थितीमध्ये अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंती निमित्ताने मिरवणूक आणि सभा पार पडली.गोपीचंद पडळकर यांनी जयंत पाटलांच्या बाबतीत एका वादग्रस्त केले होते. त्या विधानानंतर पडळकर ईश्वरपूरमध्ये आले नव्हते. टिकेनंतर पहिल्यांदाचं आलेल्या पडळकरांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले.यावेळी सभेतून गोपीचंद पडळकरांनी जयंत पाटील यांचे नाव न घेता शायरीतून निशाणा साधला. ममता बॅनर्जीची सत्ता जाऊ शकते. तर एका साध्या आमदाराचे टेन्शन कश्यासाठी घेता? असा टोला देखील पडळकरांनी लगावला आहे.
तसेचं यावेळी गोपीचंद पडळकर यांनी धनगर आरक्षणाचा मुद्दा देखील पुन्हा मांडला. धनगर आरक्षणाची लढाई आपण लढतोय,एक लाख टक्के आरक्षण मिळवण्यासाठी,जी काही ताकद लावायची आहे, ती आपल्याला लावावी लागेल,असं आवाहन देखील, यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केले आहे.
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी थेट साखर कारखानदारी विरोधात शेतकऱ्यांना ऊस पिक बंद करण्याची हाक दिली आहे.ऊस गुलामगिरीचे पीक असून गुलामगिरीचं ऊस पिक बंद केलं पाहिजे,तरचं राजकीय क्रांती करू शकतो,राजकीय चळवळ करायची असेल तर आधी ऊस पीक उखडून टाकले पाहिजे,असे आवाहन भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी शेतकरयांनी केले आहे,ते सांगलीच्या ईश्वरपूर येथे अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 301 व्या जयंती निमित्त आयोजित सभेमध्ये बोलत होते.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांच्यातील राजकीय संघर्ष पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. दोन्ही नेते पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रभावी राजकीय चेहरे मानले जातात आणि अनेक मुद्द्यांवर त्यांच्यात तीव्र मतभेद पाहायला मिळतात.या वादाची पार्श्वभूमी सांगायची झाल्यास, गोपीचंद पडळकर यांनी अनेकदा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, जयंत पाटील आणि त्यांच्या पक्षाच्या धोरणांवर सार्वजनिक टीका केली आहे. विशेषतः धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न, सहकार क्षेत्रातील राजकारण आणि सांगली जिल्ह्यातील स्थानिक राजकीय समीकरणांवरून पडळकर यांनी राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला आहे.दुसरीकडे, जयंत पाटील यांनी पडळकर यांच्या आरोपांना अनेकदा राजकीय स्टंट म्हणून संबोधले आहे. पडळकर हे केवळ प्रसिद्धीसाठी वक्तव्य करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीकडून वारंवार करण्यात आला आहे. यामुळे दोन्ही नेत्यांमध्ये शाब्दिक चकमकी रंगल्या आहेत. अलीकडच्या काळात विविध सभांमधील वक्तव्ये, आरोप-प्रत्यारोप आणि सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया यामुळे हा संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः सांगली, आटपाडी आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारणात या वादाचा परिणाम जाणवत असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.हा वाद केवळ दोन नेत्यांपुरता मर्यादित नसून भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्यातील व्यापक राजकीय संघर्षाचे प्रतीक मानला जात आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा राजकीय सामना आणखी रंगण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.