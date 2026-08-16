'... तर गोपीनाथ मुंडेंचा जीव वाचला असता', संजय राऊत यांचा खळबळजनक दावा; म्हणाले, 'भाजपमध्ये त्यांचा छळ...'

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा भाजपवर जोरदार निशाणा साधला आहे. काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्याबाबत एक मोठा दावा केला होता. आता यासंदर्भात शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही गौप्यस्फोट केला आहे. गोपीनाथ मुंडेंचा भाजपमध्ये छळ झाला होता, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
गोपीनाथ मुंडे काँग्रेसमध्ये येणार होते. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना गोपीनाथ मुंडे आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांच्यात गुप्त बैठका झाल्या होत्या. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गोपीनाथ मुंडे यांच्या पक्षप्रवेशाला आणि अटीला मंजुरी दिली होती, असा गौप्यस्फोट पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला होता. त्यांच्या या दाव्यावर संजय राऊतांनाही प्रतिक्रिया दिली आहे. मनमोहन सिंग हे पक्षांतराच्या विरोधात होते. शरद पवारांनीही त्यांना तोच सल्ला दिला. गोपीनाथ मुंडे याचा भाजपमध्ये छळ झाला. मानसिकदृष्ट्या त्यांच्यावर आघात केले जात होते. त्यांचा अपमान केला जात होता. आम्हाला माहितीये. आम्ही तेव्हा दिल्लीत होतो, असं संजय राऊतांनी म्हटलं आहे.
संजय राऊत पुढे म्हणाले, ते पवार साहेबांना भेटले ते काँग्रेसच्या नेत्यांना भेटले. पण मनमोहन सिंग हे एक सज्जन गृहस्थ होते. त्यांनी अशा प्रकारच्या पक्षांतराला विरोध केला होता. त्याच्यामुळं त्यांना सल्ला दिला होता. तुम्ही आहेत तिथेच थांबा. ते काँग्रेसमध्ये आले असते तर कदाचित त्यांचे प्राण वाचले असते, असंही संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
अरे इडियाट म्हटले तरी आक्षेप घेतात. यावर आधारित एक चित्रपट देखील आहे त्याला पुरस्कार देखील मिळाला आहे. राहुल गांधी यांनी अंधभक्त आणि एडिटर म्हटल्यावर त्यांना नोटीस आली.राहुल गांधी यांना जर नोटिस आली असेल तर हा सरकारचा मुर्खपणा आहे. ज्या सरकारच्या ताब्यात संसद आहे त्यांचा हा मुर्खपणा आहे, असंही संजय राऊत म्हणाले आहेत.