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'... तर गोपीनाथ मुंडेंचा जीव वाचला असता', संजय राऊत यांचा खळबळजनक दावा; म्हणाले, 'भाजपमध्ये त्यांचा छळ...'

सोनिया गांधी या गोपीनाथ मुंडे यांना पक्षात घेण्यासाठी सकारात्मक होत्या पण मनमोहन सिंग यांनी विरोध केला होता, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 16, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:33 AM IST
'... तर गोपीनाथ मुंडेंचा जीव वाचला असता', संजय राऊत यांचा खळबळजनक दावा; म्हणाले, 'भाजपमध्ये त्यांचा छळ...'
Image Credit: gopinath munde was going to join congress but manmohan singh opposed says sanjay raut

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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