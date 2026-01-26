मुंबई, दक्षिण मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई, एकाच फ्लायओव्हरुन चारी दिशांना जाता येणार; 75 मिनिटांचा प्रवास फक्त 25 मिनिटांत

Goregaon Mulund Link Road Final Phase: मुंबईतील गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडचा चौथा आणि शेवटचा टप्पा सुरू आहे. या चौथ्या टप्प्यासाठी, मुंबई महानगरपालिकेने नाहूर ते ऐरोली उड्डाणपुलासाठी 1,293 कोटींची निविदा जारी केली आहे. 1.33 किलोमीटर लांबीच्या नाहूर ते ऐरोली उड्डाणपुलावर ठाणे आणि मुंबईला जोडणारे इंटरचेंज असतील.
नाहूर ते ऐरोली उड्डाणपुलावर ऐरोली उड्डाणपुल बांधला जाईल. या उड्डाणपुलामुळे ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे (EEH) जंक्शनवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल. या इंटरचेंजमुळे नाहूर, ऐरोली, ठाणे आणि दक्षिण मुंबईला जोडणारे चारही दिशांना सिग्नल-मुक्त कनेक्टिव्हिटी देखील मिळेल. हा उड्डाणपूल गेम चेंजर ठरणार आहे.
ऐरोली उड्डाणपुलावर केबल-स्टेड पूल बांधला जाईल. बांधकाम दोन टप्प्यात केले जाईल. पहिल्या टप्प्यात नाहूर ते ऐरोलीला जोडणारा 1.33 किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपुल समाविष्ट आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात मुंबईतील चार इंटरचेंजचा समावेश असेल. यामध्ये ठाणे-नाहूर, ऐरोली-ठाणे, मुंबई-ऐरोली आणि दक्षिण मुंबई-ऐरोली असे इंटरचेंज असतील. गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडमुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल. 12.2 किमी लांबीचा गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड गोरेगावमधील वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेला मुलुंडमधील ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेशी जोडेल. यामुळे प्रवासाचा वेळ 75 मिनिटांवरून 25 मिनिटांपर्यंत कमी होईल. 14,000 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प मुंबईत पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. यात दिंडोशी कोर्टाजवळील 1.2 किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल समाविष्ट आहे, जो 2026 पर्यंत पूर्ण होईल आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालील जुळ्या बोगद्यांपर्यंत विस्तारित होईल.
हे काम चार टप्प्यात केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात दिंडोशी कोर्ट ते संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पर्यंत 1.2 किमी लांबीचा उड्डाणपूल समाविष्ट असेल. दुसऱ्या टप्प्यात गोरेगाव पूर्व आणि मुलुंड पश्चिम येथे नवीन इंटरचेंजसह रस्ता रुंदीकरण समाविष्ट असेल. तिसऱ्या टप्प्यात फिल्म सिटीमध्ये 4.7 किमी लांबीचा ट्विन बोगदा आणि बॉक्स बोगदा बांधण्यासाठी बोगदा बोरिंग मशीन वापरल्या जातील. चौथ्या टप्प्यात मुलुंडमधील वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेजवळ लूप आणि अंडरपाससह एक मोठा क्लोव्हरलीफ इंटरचेंज बांधला जाईल.