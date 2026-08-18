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सव्वा तासांचा प्रवास अवघ्या 20 मिनिटांत, नॅशनल पार्कच्या खालून जाणार रस्ता, असा असेल संपूर्ण प्रकल्प

मुंबईतील पूर्व व पश्चिम उपनगरांचा प्रवास आता सोप्पा होणार आहे. गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पाबाबत मोठे अपडेट समोर आले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 18, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:13 AM IST
सव्वा तासांचा प्रवास अवघ्या 20 मिनिटांत, नॅशनल पार्कच्या खालून जाणार रस्ता, असा असेल संपूर्ण प्रकल्प
Image Credit: Goregaon Mulund Link Road (Photo: AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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