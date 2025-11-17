English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अमेडिया कंपनीवर सरकार मेहेरबान, स्टँप ड्युटी भरण्यासाठी 24 नोव्हेंबरपर्यंतत मुदतवाढ

अमेडिया कंपनीवर सरकार मेहरबान झालंय. कारण अमेडिया कंपनीला 42 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी भरण्यासाठी सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात दिलीय.. कोंढवा जमिनीचा व्यवहार रद्द करण्यासाठी अमेडिया कंपनीला 42 कोटी भरणं गरजेचं आहे. दरम्यान हेच 42 कोटी भरण्यासाठी कंपनीनं मुदतवाढ मागितली होती. 

पूजा पवार | Updated: Nov 17, 2025, 09:12 PM IST
अमेडिया कंपनीवर सरकार मेहेरबान, स्टँप ड्युटी भरण्यासाठी 24 नोव्हेंबरपर्यंतत मुदतवाढ
(Photo Credit : Social Media)

Amedia Company : अमेडिया कंपनीवर सरकार मेहरबान झालंय. कारण अमेडिया कंपनीला 42 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी भरण्यासाठी सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात दिलीय.. कोंढवा जमिनीचा व्यवहार रद्द करण्यासाठी अमेडिया कंपनीला 42 कोटी भरणं गरजेचं आहे. दरम्यान हेच 42 कोटी भरण्यासाठी कंपनीनं मुदतवाढ मागितली होती. 

Add Zee News as a Preferred Source

झी 24 तासनं पर्दाफाश केलेल्या मुंढवा जमीन प्रकरणाचा व्यवहार रद्द करण्यासाठी अमेडिया कंपनीला मुदतवाढ देण्यात आलीय.. झी 24 तासनं जमीन गैरव्यवहाराची बातमी ब्रेक केल्यानंतर काही तासातच या व्यवहारातून अमेडिया कंपनीनं माघार घेतली. तसंच व्यवहार रद्द करत असल्याचं देखील सांगितलं.. मात्र, मुद्रांक विभागाची फसवणूक केल्यामुळे 7 टक्के स्टॅम्प ड्युटीचे 21 कोटी  आणि दंड मिळून एकूण 42 कोटी भरण्याची नोटीस मुद्रांक शुल्क विभागानं पाठवली होती. दरम्यान स्टॅम्प ड्युटीची हे पैसे भरण्यासाठी अमेडिया कंपनीनं मुदतवाढ मागितली होती. दरम्यान यानंतर सरकारनं कंपनीवर मेहरबानी दाखवत मुदतवाढही दिलीय.

अमेडिया कंपनीनं 1800 कोटींची जमीन केवळ 300 कोटींना खरेदी केली तसंच मुद्रांक शुल्क विभागाची फसवणूक करत केवळ 500 रूपयेच स्टॅम ड्युटी भरली. झी 24 तासनं हे सर्व प्रकरण महाराष्ट्रासमोर आणल्यानंतर सरकारकडून कारवाईला वेग आला आणि मुद्रांक शुल्क विभागानं जमीन व्यवहार रद्द करण्यासाठी अमेडिया कंपनीला 7 टक्के स्टॅम्प ड्युटी भरण्याचे आदेश दिलेत. 

झी 24 तासने उघडकीस आणलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा अहवालही उद्या येणार आहे. दस्त नोंदणी पातळीवरील अनियमितता तपासण्यासाठी मुठे समिती गठीत करण्यात आली होती. ही समिती आज अहवाल सादर करणार आहे. या प्रकरणी रवींद्र तारु यांचं निलंबन करण्यात आलंय. मात्र विभागीय स्तरावर त्यांची चौकशी करण्यात आलीय.

मुंढवा जमीन प्रकरणात सरकार पुन्हा एकदा अमेडिया कंपनीवर मेहरबान झाल्याचं दिसतंय. कारण सरकारची फसवणूक केलेल्या या कंपनीला सरकारनं स्टॅम्प ड्युटी भरण्यासाठी मुदतवाढ दिलीय. तर दुसरीकडे चौकशी समितीचा अहवाल देखील उद्या समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या अहवालातून नेमकं काय समोर येणार याकडे आता लक्ष लागलंय.

FAQ : 

अमेडिया कंपनीला मुदतवाढ का दिली गेली? 

अमेडिया कंपनीने 42 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी भरण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती.

मुंढवा जमीन प्रकरण काय आहे? 

मुंढवा जमीन प्रकरणात अमेडिया कंपनीने 1800 कोटींची जमीन केवळ 300 कोटींना खरेदी केल्याचा आरोप आहे.

अमेडिया कंपनीवर काय आरोप आहेत? 

अमेडिया कंपनीवर मुद्रांक शुल्क विभागाची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

About the Author
Tags:
Amedia Companymarathi newsStamp DutyGovernment

इतर बातम्या

WPL संदर्भात आली मोठी अपडेट! 'या' तारखेपासून स्पर...

स्पोर्ट्स