सरकारी हॉस्पिटलमधील मोफत सेवा बंद; आता केस पेपरसाठीही भरावे लागणार पैसे! शासनाचा नवीन नियम वाचला का?

Government Hospital charges: पुण्यासह राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयांबाबत मोठा निर्णय समोर आला आहे. आरोग्य विभागाने विविध वैद्यकीय सेवांसाठी निश्चित शुल्क आकारण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. मागील काही वर्षांपासून अनेक सेवा पूर्णपणे मोफत दिल्या जात होत्या; मात्र आता काही तपासण्या, उपचार आणि शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांना ठराविक रक्कम भरावी लागणार आहे..16 January रोजी राज्य शासनाने यासंबंधी अधिकृत आदेश काढला आहे. या निर्णयात केसपेपर, तपासण्या आणि काही उपचारांसाठी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्हा, उपजिल्हा, ग्रामीण तसेच महिला रुग्णालयांमध्ये हे नियम लागू राहणार आहेत. अंमलबजावणी नेमकी कधी सुरू होईल याबाबत स्पष्टता नसली तरी रुग्णालय प्रशासन तयारीला लागल्याची माहिती आहे.
ओपीडी आणि तपासण्यांचे शुल्क
रुग्णांना ओपीडी नोंदणीसाठी 5 रुपये द्यावे लागतील. रुग्णालयात दाखल झाल्यास दररोज 10 रुपये प्रवेश शुल्क आकारले जाईल. रक्त तपासण्या जसे हिमोग्लोबिन, रक्तगट किंवा इतर सामान्य चाचण्यांसाठी प्रत्येक वेळी 15 रुपये शुल्क असेल. मूत्रपिंड तपासणीसाठी एक्स-रे 100 रुपये, डोक्याचा CT scan 300 रुपये आणि छाती किंवा मणक्याचा CT scan 400 रुपये ठेवण्यात आला आहे. MRI साठी 1,000 रुपये आकारले जाणार आहेत.
भूल देऊन केल्या जाणाऱ्या लहान-मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी 60 ते 160 रुपये शुल्क असेल. सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी 40,000 रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. ICU मध्ये दाखल रुग्णांसाठी प्रतिदिन 100 रुपये आणि प्रत्येक hemodialysis साठी 150 रुपये आकारले जातील. नर्सिंग होममधील AC खोली 150 रुपये तर non AC खोली 75 रुपये दररोज असेल.
प्रसूती, रुग्णवाहिका आणि इतर सेवा
पहिली प्रसूती मोफत राहणार आहे. दुसऱ्या प्रसूतीसाठी 50 रुपये तर तिसऱ्या आणि पुढील प्रसूतीसाठी 250 रुपये शुल्क लागू होईल. रुग्णवाहिका सेवेसाठी प्रति किलोमीटर 5 रुपये द्यावे लागतील तसेच 8 तासांपेक्षा जास्त प्रतीक्षेसाठी प्रति तास 30 रुपये आकारले जातील. मृतदेहाच्या एम्बाल्मिंगसाठी 1,500 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
सरकारी कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय, स्वातंत्र्यसैनिक, कैदी, न्यायालयीन प्रकरणातील रुग्ण, वैद्यकीय विद्यार्थी तसेच काही विशेष संस्थांतून पाठवलेले रुग्ण यांना पूर्वीप्रमाणेच मोफत उपचार मिळणार आहेत. त्यामुळे सर्वांवर शुल्काचा समान परिणाम होणार नाही.
नव्या धोरणाचा परिणाम
या निर्णयामुळे सरकारी रुग्णालयांतील सेवा व्यवस्थापन सुधारेल अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये मोफत आरोग्यसेवा कमी होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. पुढील काळात या शुल्कामुळे रुग्णसंख्येवर आणि उपचारपद्धतीवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.