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सरकारने UPI पेमेंटवर टॅक्स लागू केल्यानंतर महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांनी घेतला मोठा निर्णय; ग्राहकांची होणार मोठी अडचण

UPI पेमेंटवर टॅक्स भरावा लागू केल्याने महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. अंबरनाथ आणि उल्हासनगर शहरातील व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाच्या अनुषंगाने प्रत्यक्षात कार्यवाही सुरु केली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 18, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 05:47 PM IST
सरकारने UPI पेमेंटवर टॅक्स लागू केल्यानंतर महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांनी घेतला मोठा निर्णय; ग्राहकांची होणार मोठी अडचण

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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सरकारने UPI पेमेंटवर टॅक्स लागू केल्यानंतर महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांनी घेतला मोठा निर्णय; ग्राहकांची होणार मोठी अडचण
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