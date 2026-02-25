दुपटीनं वाढ! खिशाला बसणार चाप; सरकारी कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील मोठी अपडेट

Government News House Rent Allounce : वार्षिक वेतनवाढीचे दिवस सध्या सुरू असून विविध कर्मचाऱ्यांना विविध संस्था पगारवाढ देताना दिसत आहेत. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असून या कर्मचाऱ्यांना विविध भत्त्यांच्या स्वरुपात पगारवाढ देण्यात येत आहे. याच पगारवाढीसमवेत सेवाशुल्काचा मुद्दासुद्धा दुर्लक्षित ठेवता येणार नाही. त्याचा एक भाग म्हणजे घरभाडं, याच घरभाड्यात अर्थात निवासस्थान सेवाशुल्कात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय झाला असून, यांतर्गत 2023 पासूनची वाढ वसूल करण्याचा निर्णय आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निवासस्थान सेवाशुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्यावेतनात झालेली वाढ पाहता निवासस्थानांच्या सुविधा पुरविण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चातील वाढ लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. ज्यानुसार ही वाढ दुपटीने करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी आणि घराच्या क्षेत्रफळानुसार ही वाढ करण्यात आली असून, 1 फेब्रुवारी 2023 पासून ही वाढ वसूल केली जाणार आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवासस्थाने पुरविण्यासाठी येणारा खर्च येत अधिक असला तरी सेवाशुल्क मर्यादित ठेवण्यात आलं होतं. मात्र दैनंदिन उपयोगाच्या वास्तूच्या किमती आणि देखभाल खर्च, वीज दर, पाणीपट्टी, नगरपालिका कर/महापालिका करासह कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये सातव्या वेतन आयोगानुसार झालेली लक्षणीय वाढ विचारात घेऊन सेवाशुल्काच्या दरात वाढ करण्याचा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काढण्यात आला आहे. यानुसार सध्या असलेल्या निवासस्थान शुल्कात दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शासकीय निवासस्थान क्षेत्रफळापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या निवासस्थानात वास्तव्य करणाऱ्यांकडून अतिरिक्त सेवाशुल्कही आकारण्यात येणार आहे.
अतिमहत्त्वाच्या अधिकारी वर्गासाठी दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त सुविधांसाठी अतिरिक्त दरही आता आकारला जाणार आहे. पोलीस संरक्षणापासून ते अगदी लिफ्ट, लिफ्टमन, सुरक्षा रक्षक, स्वच्छता कामगार इत्यादी सुविधांचा यामध्ये समावेश असून हे अतिरिक्त शुल्क आकरण्याचे सर्व अधिकार कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत. दरम्यान इथून पुढं दरवर्षी सेवाशुल्कात वाढ केली जाणार असून त्याबाबतचे आदेशही दरवर्षी पारित केले जातील.
220 चौफूट - 220 रुपये
221 ते 320 चौफूट- 270 रुपये
321 ते 420 चौफूट- 370 रुपये
421 ते 550 चौफूट- 490 रुपये
551 ते 750 चौफूट- 650 रुपये
751 ते 1110 चौफूट- 930 रुपये