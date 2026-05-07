  Sarkari Naukri : सरकारी नोकरदारांच्या पेन्शनसंदर्भात मोठी अपडेट; वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम आणि महागाई भत्ता सोबतच...

Sarkari Naukri Pension Updates : खात्यावर येणार मोठी रक्कम, 17 लाख कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला अखेर यश. काय आहे या योजनेचं स्वरुप? 2005 नंतर निवृत्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी. जाणून आणि समजून घ्या पेन्शनचं गणित   

सायली पाटील | Updated: May 7, 2026, 07:56 AM IST
Sarkari Naukri Pension Updates : सरकारी नोकरदारांना ज्याप्रणाणे वेतन आयोगाची आणि त्यातील तरतुदींची प्रतीक्षा असते अगदी, त्याचप्रमाणे या नोकरदार मंडळींना पेन्शनचीसुद्धा चिंता असते. पेन्शनय योजनेमध्ये सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या तरतुदी आणि त्यामध्ये होणारे बदल याचा थेट परिणाम पेन्शधारकांच्या खात्यावर  दिसून येतो. त्यामुळं निवृत्तीवेतन घेणाऱ्यांसह निवृत्तीच्या मार्गावर असणाऱ्यांनाही पेन्शनचा विषय हा तितक्याच जिव्हाळ्याचा. याच पेन्शनसंदर्भातील महत्त्वाची बातमी नुकतीच जारी करण्यात आली आहे.

तुमच्या घरात आहे का कोणी पेन्शनधारक? 

नुकतंच राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचं नवं स्वरुप जाहीर करण्यात आलं. ज्याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगाराची 50 टक्के रक्कम आणि महागाई भत्ता अशा स्वरुपात निवृत्तीवेतन मिळणार आहे. या निर्णयामुळं सुधारित निवृत्तीवेतन अर्थात पेन्शनसाठी 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला यश मिळालं आहे. सरकारी सेवेत 20 वर्षं किंवा त्याहून अधिक वर्षांची सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम ही निवृत्तीवेतन स्वरुपात देण्यात येईल ज्यासोबत महागाई भत्तावाढ लागू करण्यात आली आहे. सदर तरतुदींसाठी सुधारित योजना कर्मचाऱ्यांनी स्वीकारणं अपेक्षित असेल. 

कोणाला लागू असतील पेन्शनच्या या नव्या तरतुदी? 

राज्य सरकारकडून 2005 नंतर शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद केली असून या नव्या तरतुदी लागू असतील. याअंतर्गत 1 मार्च 2024 पासून राज्य सरकारी सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेमध्ये पात्र- इच्छुक निवृत्तीवेतनधारकांना सहभागी होण्यासाठी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. 

का महत्त्वाची आहे ही योजना? 

  • 20 वर्ष किंवा त्याहून अधिक सेवा असणाऱ्यांना मिळणार निवृत्तीवेतनाचा लाभ 
  • 20 वर्षांहून कमी आणि 10 ते 10 वर्षांहून अधिक सेवा असणाऱ्यांना प्रमाणपत्रानुसार निवृत्तीवेतन दिलं जाणार. 
  • किमान 10 वर्षांची सेवा असल्यास दरमहिन्याला 7500 रुपयांचं निवृत्तीवेतन 
  • 10 वर्षांहून कमी सेवा असणाऱ्यांना एनपीएसच्या तरतुदींव्यतिरिक्त इतर लाभ मिळणार नाही 
  • 31 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार ग्रॅच्युटी लागू असेल .

हिंदी भाषा परीक्षेला स्थगिती 

दरम्यान राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बहुचर्चित हिंदी भाषा परीक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. मंत्री उदय सामंत यांनी याबाबतची माहिती दिली.त्यामुळे आता शासकीय कर्मचाऱ्यांची हिंदी भाषेची परीक्षा होणार नाहीय. दरम्यान 1976च्या नियमावली नुसार दरवर्षी परीक्षा घेतली जात होती. मात्र आता या परिक्षेची आवश्यकता आहे का हे तपासावं लागणार असल्याचं मंत्री सामंत म्हणाले. 

 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

