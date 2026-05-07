Sarkari Naukri : सरकारी नोकरदारांच्या पेन्शनसंदर्भात मोठी अपडेट; वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम आणि महागाई भत्ता सोबतच...

Sarkari Naukri Pension Updates : सरकारी नोकरदारांना ज्याप्रणाणे वेतन आयोगाची आणि त्यातील तरतुदींची प्रतीक्षा असते अगदी, त्याचप्रमाणे या नोकरदार मंडळींना पेन्शनचीसुद्धा चिंता असते. पेन्शनय योजनेमध्ये सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या तरतुदी आणि त्यामध्ये होणारे बदल याचा थेट परिणाम पेन्शधारकांच्या खात्यावर दिसून येतो. त्यामुळं निवृत्तीवेतन घेणाऱ्यांसह निवृत्तीच्या मार्गावर असणाऱ्यांनाही पेन्शनचा विषय हा तितक्याच जिव्हाळ्याचा. याच पेन्शनसंदर्भातील महत्त्वाची बातमी नुकतीच जारी करण्यात आली आहे.
नुकतंच राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचं नवं स्वरुप जाहीर करण्यात आलं. ज्याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगाराची 50 टक्के रक्कम आणि महागाई भत्ता अशा स्वरुपात निवृत्तीवेतन मिळणार आहे. या निर्णयामुळं सुधारित निवृत्तीवेतन अर्थात पेन्शनसाठी 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला यश मिळालं आहे. सरकारी सेवेत 20 वर्षं किंवा त्याहून अधिक वर्षांची सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम ही निवृत्तीवेतन स्वरुपात देण्यात येईल ज्यासोबत महागाई भत्तावाढ लागू करण्यात आली आहे. सदर तरतुदींसाठी सुधारित योजना कर्मचाऱ्यांनी स्वीकारणं अपेक्षित असेल.
राज्य सरकारकडून 2005 नंतर शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद केली असून या नव्या तरतुदी लागू असतील. याअंतर्गत 1 मार्च 2024 पासून राज्य सरकारी सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेमध्ये पात्र- इच्छुक निवृत्तीवेतनधारकांना सहभागी होण्यासाठी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे.
दरम्यान राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बहुचर्चित हिंदी भाषा परीक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. मंत्री उदय सामंत यांनी याबाबतची माहिती दिली.त्यामुळे आता शासकीय कर्मचाऱ्यांची हिंदी भाषेची परीक्षा होणार नाहीय. दरम्यान 1976च्या नियमावली नुसार दरवर्षी परीक्षा घेतली जात होती. मात्र आता या परिक्षेची आवश्यकता आहे का हे तपासावं लागणार असल्याचं मंत्री सामंत म्हणाले.