/Government Job ची सुवर्णसंधी! 23757 पदांसाठी भरती.. महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा, ना परीक्षा, ना मुलाखत, दहावी पास इतकीच अट; कुठे करायचा अर्ज? पगार किती? जाणून घ्या

सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ऐन गणेशोत्सवात एक मोठी मेगाभरती होणार असून उद्या म्हणजेच 31 ऑगस्टपासून यासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. नेमक्या या जागा आहेत कोणत्या विभागात आणि कुठून कसा अर्ज करता येणार जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
ऐन गणेशोत्सवामध्ये निघालेली भरती ही पोस्ट विभागात होणार आहे. देशभरातील विविध पोस्ट खात्यांमध्ये तब्बल 23 हजार 757 पदांची भरती करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात सर्वाधिक 2,297 पदे आहेत.
ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टंट ब्रांच पोस्ट मास्टर आणि डाक सेवक अशा तीन विभागांमध्ये ही भरती केली जाणार आहे. या भरतीसाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा आणि इतर निकष पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे. सरकारी नोकरीची संधी मिळविण्यासाठी हजारो तरुण या भरतीकडे आशेने पाहत असून, पोस्ट खात्यातील या मेगाभरतीमुळे बेरोजगार तरुणांना रोजगाराची नवी संधी उपलब्ध होणार आहे.
भरतीसंबंधी सविस्तर माहिती www.indiapost.gov.in या पोस्टाच्या अधिकृत वेबसाईटवर देण्यात आली आहे. अर्ज भरण्यास उद्या 31 ऑगस्ट 2026 पासून सुरुवात होणार असून 21 सप्टेंबर ही अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आहे. ही भरती GDS Online Engagement Schedule-II, July 2026 अंतर्गत आहे. यासंदर्भातील नोटिफिकेशन 27 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध झाले. खास गोष्ट म्हणजे निवड प्रक्रिया दहावीच्या गुणांच्या आधारे मेरिट लिस्टद्वारे होणार आहे. लेखी परीक्षा होणार नाही.
शैक्षणिक: 10 वी पास (गणित आणि इंग्रजी विषयात उत्तीर्ण असणं आवश्यक आहे.)
वयोमर्यादा: 18 ते 40 वर्षे (21 सप्टेंबर 2026 रोजी)
वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR): 31 ऑगस्ट ते 19 सप्टेंबर 2026
ऑनलाइन अर्ज आणि फी भरणे: 2 सप्टेंबर ते 21 सप्टेंबर 2026 (संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत)
अर्जात दुरुस्ती: 23 सप्टेंबर आणि 24 सप्टेंबर 2026
पगार पदानुसार सुमारे 10 हजार रुपये ते 29,380 रुपये दरमहा इतका आहे.
अर्ज करण्यासाठी आणि अधिक माहितीसाठी indiapostgdsonline.gov.in किंवा indiapost.gov.in या अधिकृत पोर्टलला भेट देता येईल.
ऐन गणेशोत्सवात ही मेगाभरती निघाल्याने बेरोजगार तरुणांना बाप्पा पावला आहे असं म्हणता येईल.