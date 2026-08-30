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Government Job ची सुवर्णसंधी! 23757 पदांसाठी भरती.. महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा, ना परीक्षा, ना मुलाखत, दहावी पास इतकीच अट; कुठे करायचा अर्ज? पगार किती? जाणून घ्या

एक दोन नाही तर तब्बल 23 हजार 757 पदांची भरती करण्यात येणार असून यामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा आहेत. महाराष्ट्रामधून या भरतीदरम्यान 2,297 पदे भरली जाणार आहेत. या नोकरीच्या संधीसंदर्भातील इतर तपशील जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 30, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:43 AM IST
Government Job ची सुवर्णसंधी! 23757 पदांसाठी भरती.. महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा, ना परीक्षा, ना मुलाखत, दहावी पास इतकीच अट; कुठे करायचा अर्ज? पगार किती? जाणून घ्या
Image Credit: जाणून घ्या कधी, कुठे आणि कसा करायचा अर्ज (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य पीटीआय आणि रॉयटर्सवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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Government Job ची सुवर्णसंधी! 23757 पदांसाठी भरती.. महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा, ना परीक्षा, ना मुलाखत, दहावी पास इतकीच अट; कुठे करायचा अर्ज? पगार किती? जाणून घ्या
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