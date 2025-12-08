English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू, मृतांच्या वारसदारांना थेट सरकारी नोकरी देणार? सरकार लवकरच निर्णय घेणार

Leopard attack Government job: वाघ, बिबट्याच्या हल्ल्यात कुटुंबातील कर्ता पुरुष गेल्यास शासनाकडून जबाबदारी म्हणून मदतीचा हात पुढे केला जाणार आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 8, 2025, 10:29 PM IST
Leopard attack Government job: बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील व्यक्तीला सरकारी नोकरी दिली जाणार आहे. वन विभागाने त्याबाबत प्रस्ताव तयार केला असून आता फक्त कॅबिनेट मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. फडणवीस सरकार याबाबत लवकरच मोठा निर्णय घेणार असल्याची माहिती आहे. पाहू या...

राज्यात मागील काही महिन्यांपासून मानव-बिबट संघर्ष वाढला आहे...विविध जिल्ह्यांत बिबट्या आणि वाघांच्या हल्ल्याच्या घटना वाढल्यात. बिबट्याच्या हल्ल्यात अनेक लोकांचा बळी गेलाय. परिणामी ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लोकांमध्ये वन विभाग आणि सरकारविरोधात प्रचंड रोष पाहायला मिळतोय. नागरिकांनी याविरोधात आंदोलनं करत बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्याबाबत मागणी केली होती. वनविभागाने यानंतर नरभक्षक बिबट्यांना ठार करण्यासह पिंजरे वाढवण्याचा उपाययोजनाही केल्या आहेत. आता सरकार मृतांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्याचा विचार करत आहे...वन विभागाने तसा प्रस्ताव तयार करून सरकारला पाठवलाय.

दरम्यान वनविभागाच्या निर्णयावर विरोधकांनीही समाधान व्यक्त केलंय. तसेच सरकारने तातडीने निर्णयाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केलीयबिबट्याच्या हल्ल्यात आपला सदस्य गमावलेल्या कुटुंबियांनीही वनविभागाच्या निर्णयाबाबत आनंद व्यक्त केलाय. सोबतच या निर्णयाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केलीय.

बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील व्यक्तीला नोकरी देण्याचा विचार उत्तमच. त्याबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन पीडितांना न्याय द्यावा. सोबतच बिबट्याचे हल्ले टाळण्यासाठीही ठोस उपाययोजना केल्या जाव्यात

