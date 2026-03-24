खरेदीखत, वारसा, बक्षीसपत्रासह 45 कामं होतील एका क्लिकवर; सरकारी कार्यालयांमध्ये जायची गरजच नाही

Government Paperwork : एखाद्या महत्त्वाच्या कामासाठी सरकारी कागदोपत्री पुरावा मिळवणं आणि त्यासाठी अमुक एका विभागाच्या सरकारी कार्यालयात जाणं हे अनेकांसाठीच डोकेदुखीचं काम. यामागे अनेक कारणं, कर्मचाऱ्यांच्या जेवणाच्या वेळांपासून ते अगदी शासकीय सुट्ट्या आणि तत्सम कारणांनी बऱ्याचदा सामान्यांचे हे सरकारदरबारी असणारे कागदोपत्री व्यवहार ताटकळतात
जेवणाची वेळ, गर्दी, रजा आणि तत्सम अनेक कारणांनी बऱ्याचदा सरकारी कचेऱ्यांमध्ये काही कामासाठी गेलेल्या सामान्यांची कामं रखडतात. तारखांमागं तारखा मिळत जात प्रत्यक्ष कामासाठी काही दिवसांचा वेळ दवडला जातो. आता मात्र तसं होणार नसून, याचा फायदा जवळपास 30 लाख नागरिकांना मिळणार आहे. प्रामुख्यानं मुंबई शहर जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी ही आनंदाची बाब. कारण, मुंबईतील जमीन आणि मालमत्ताप्रकणी राज्य शासनानं महत्त्वाचा निर्णय घेत मिळकतीच्या फेरफार प्रक्रियेला अर्थात प्रॉपर्टी कार्डला आता डिजिटल गती मिळाली आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत याबाबतचं निवेदन करताना ही माहिती दिली. मुंबईत प्रथमच मिळकतीचे फेरफार ऑनलाइन पद्धतीने सुरू करण्यात आलं असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. मुंबई शहर आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील प्रॉपर्टी कार्ड संगणकीकरणाच्या प्रणाली वेगवेगळ्या असल्यानं मुंबईतील ऑनलाइन फेरफार प्रक्रियेत अनेक अडचणी येत होत्या. ज्यामुळं नागरिकांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन शासनाने या प्रक्रियेला गती दिली.
ऑनलाईन फेरफार प्रक्रियेसाठी विशेष ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. जिथं ऑनलाईन पोर्टलनं नागरिकांना घरबसल्या फेरफारसाठी अर्ज करता येणार आहेत. सध्या मुंबई शहर जिल्ह्यातील 19 महसूल विभाग, 4 नगर रचना योजनांमधील सुमारे 27847 मिळकती पत्रिका mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळासह जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
मुंबई शहर जिल्ह्यात पहिल्यांदाच 45 प्रकारच्या फेरफारसाठी ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जिथं खरेदीखत, वारसा, बक्षीसपत्र, भाडेपट्टा, गहाणखत, रोड सेटबॅक, आरक्षण आणि भूसंपादन अशा विविध प्रकारांचा समावेश आहे. शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी विकसित करण्यात आलेल्या या उपक्रमाचा लाभ मुंबईतील सुमारे लाखो नागरिक घरबसल्या घेऊ शकतील.
या प्रणालीसाठी विशेष सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आलं असून, नागरिक mahabhumi.gov.in या पोर्टलवर घरबसल्या फेरफारासाठी अर्ज करू शकतील. याशिवाय अर्जाची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबतची माहिती अर्जदाराला मोबाइलवर मेसेजद्वारे वेळोवेळी मिळेल. सदर पारदर्शक प्रक्रियेमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि कामात मोठी गती येईल, असा विश्वास महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.