/महाराष्ट्र सरकार 500,000,000 अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज घेणार; ऐवढ्या कर्जाचं करणार काय? कर्ज परत फेडणार कसं?

Maharashtra Roads And infra Projects : महाराष्ट्र सरकार 500,000,000 अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज घेणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत या कर्जाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. या कर्जाचा वापर विकास कामांसाठी केला जाणार आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासाकरिता या निधीचा वापर केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-3 मधील कामांसाठी आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या 500 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कर्जास तसेच राज्य निधीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँके व न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून अर्थसहाय मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्पाला दोन्ही बँकाकडून प्रत्येकी 8 हजार 700 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. राज्यातील रस्ते सुधारणा आणि विकासाला आणखी गती मिळणार आहे.
राज्य सरकारने ग्रामीण भागाच्या विकासावर भर देण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकार ग्रामविकास खाते आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत येणाऱ्या विकासकामांसाठी कर्ज घेण्यात येणार आहे. ग्रामविकास खात्यासाठी 4 हजार 229 कोटी रुपये तर सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी 1 हजार दशलक्ष डॉलर इतके कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राज्यातील 3 हजार 500 किमी रस्त्यांची कामे करण्यात येणार. यात राज्य सरकारचा1929 कोटी रुपयांचा हिस्सा आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत 1 हजार दशलक्ष अमेरिकन डॉलर कर्ज 2 टप्प्यात घेण्यात येणार आहे. एशियन इन्फ्रास्ट्रकचर इन्व्हेसमेंट बँक आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून कर्ज घेण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ई-बसेस संदर्भात बैठक पार पडली. 'विकसित महाराष्ट्र अंतर्गत' एसटी महामंडळामध्ये सन 2029 पर्यंत 50%, 2035 पर्यंत 80% तर 2047 पर्यंत एसटीचा 100% ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरीत करायचा आहे. या अनुषंगाने बसेससाठी आवश्यक असलेले चार्जिंग स्टेशन उभारण्याच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
पर्यावरणपूरक ई-बसेस ज्या मार्गावर चालवायच्या आहेत, त्या मार्गाचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाने अभ्यास करावा. पुरवठादाराकडून बस प्राप्त होताच त्या बसेसचे पुढील 7 दिवसात निरीक्षण करावे. या बसेसकरिता एक इकोसिस्टिम तयार करावी, तसेच ज्या मार्गाने खासगी बसेस धावतात, त्या मार्गाचाही अभ्यास करून ई-बसेसचा पर्याय तयार ठेवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
राज्य शासनाच्या विद्यमान ई-वाहन धोरणांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ई-बसेसचा वापर वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. या धोरणानुसार 1500 ई-बसेसना बसच्या किमतीच्या 10% किंवा कमाल ₹20 लाख इतके अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याच्या उद्देशाने हे धोरण महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ सध्या जीसीसी मॉडेलवर 5150 ई-बसचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील प्रवाशांना आधुनिक, आरामदायी आणि प्रदूषणमुक्त प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले. यावेळी मंत्री प्रताप सरनाईक तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.