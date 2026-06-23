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86 हजार ST कर्मचाऱ्यांबाबत सरकारने घेतला ऐतिहासिक निर्णय; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची मोठी घोषणा

एसटी कर्मचाऱ्यांना ऐतिहासिक दिलासा मिळाला आहे.  राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीत वाढ करण्यात आली आहे.  महायुती सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 23, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:47 PM IST
86 हजार ST कर्मचाऱ्यांबाबत सरकारने घेतला ऐतिहासिक निर्णय; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची मोठी घोषणा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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