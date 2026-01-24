English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

26 जानेवारी प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने सरकारच्या नवीन 'लाडकी लेक' योजनेची घोषणा !

Government's new 'Ladki Lek' Yojana : श्रावणी जखमी असूनही, शुभंकर तिच्या मदतीला येतो; प्रेक्षक पाहणार आहेत की ती 'लाडकी लेक योजना' लाँच करू शकेल का.

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 24, 2026, 03:05 PM IST
26 जानेवारी प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने सरकारच्या नवीन 'लाडकी लेक' योजनेची घोषणा !

राज्याचे शिक्षणमंत्री विश्वंभर राजशिर्के यांनी नुकत्याच झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत काही महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा केली होती. त्यातलीच एक 'लाडकी लेक योजना' आता लाँच होणार असून, या योजनेचे उद्घाटन खुद्द मा.शिक्षणमंत्री विश्वंभर राजशिर्के आणि त्यांची मुलगी श्रावणी यांच्या हस्ते होणार आहे. यातून वडील आणि मुलीचे नाते अधिक दृढ करणे आणि मुलींना अधिक चांगलं शिक्षण देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, श्रावणीला मिळणारे हे महत्त्व अलकनंदाला सहन होत नाहीये. श्रावणीला या सोहळ्यापासून दूर ठेवण्यासाठी अलकनंदा एक भयानक खेळ खेळते. ती जाणीवपूर्वक असा कट रचते ज्यामध्ये श्रावणीचा अपघात होतो. श्रावणी जखमी झाल्याने राजशिर्के कुटुंबात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

श्रावणीच्या दुखापतीमुळे विश्वंभर राजशिर्के अत्यंत संतापतात आहेत. हाताला दुखापत झालेली असताना श्रावणीला उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित राहणे शक्य नाही आणि यामुळे त्यांच्या प्रतिमेला तडा जाऊ शकतो. आणि या रागाच्या भरात ते श्रावणीलाच याचा दोष देऊ लागतात. श्रावणीच्या अडचणीत भर पडलेली असतानाच, नेहमीप्रमाणे शुभंकर तिच्या मदतीला धावून येणार आहे. शुभंकर अत्यंत हुशारीने उच्च अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधत विश्वंभर राजशिर्केंची समजूत घालण्यास विनंती करतो. तो पटवून देतो की श्रावणीच्या हाताला दुखापत असली तरी ती कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकते आणि तिच्यावर कोणताही ताण येणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. आता शुभंकरचा हा प्रयत्न यशस्वी होऊन विश्वंभर राजेशिर्के यांचे मन वळवण्यात तो यशस्वी होणार का, हे पाहणे उत्सुकतेचे असणार आहे. 

एकीकडे शुभंकरचे प्रयत्न आणि दुसरीकडे श्रावणीला रोखण्यासाठी अलकनंदाची नवी खेळी, अशा दुहेरी पेचात श्रावणी अडकली आहे. श्रावणी या संकटावर मात करून 'लाडकी लेक' योजनेचा शुभारंभ करणार का? वडील आणि मुलीच्या नात्याचा हा गोडवा प्रेक्षकांना अनुभवता येणार का? हे जाणून घेण्यासाठी पाहायला विसरू नका 'शुभ श्रावणी', दररोज संध्या ७ वाजता, फक्त आपल्या झी मराठीवर.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Republic Day 2026Ladki Lek schemeGovernment scheme for girlsgirls education initiativeIndia government announcement

इतर बातम्या

सुपरस्टार धनुष आणि मृणाल ठाकूरचं गुप्त विवाह? चेन्नईत व्हाय...

मनोरंजन