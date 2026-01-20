English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्राला हादरवून टाकणाऱ्या समीर गायकवाडचा मृत्यू; नेमकं घडलं काय जाणून घ्या

Govind Pansare Murder Case: या प्रकरणाची सुनावणी सध्या कोर्टात सुरु असतानाच ही बातमी समोर आली आहे. 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी कोल्हापूर येथे गोविंद पानसरे आणि त्यांच्या पत्नी उमा पानसरे यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. यात गोविंद पानसरे गंभीर जखमी झाले आणि त्यानंतर पाच दिवसांनी त्यांचा मृत्यू झाला.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 20, 2026, 09:55 AM IST
राहत्या घरात झाला मृत्यू

Govind Pansare Murder Case: पुरोगामी नेते, विचारवंत गोविंद पानसरे खून प्रकरणातील संशयित आरोपी समीर गायकवाड याचा मृत्यू झाला आहे. हृदयविकाराच्या धक्क्याने समीर गायकवाडचा मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सांगलीतल्या घरात समीर गायकवाडचा मृत्यू झाला. 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी कोल्हापूर येथे झालेल्या गोविंदराव पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणी समीर गायकवाड संशयित आरोपी होता. समीर गायकवाड सनातन संस्थेचा साधक होता. 2015 मध्ये त्या गोविंद पानसरे खून प्रकरणात अटक झाली होती.

सात महिन्यानंतर अटक

16 फेब्रुवारी 2015 रोजी कोल्हापूर येथे गोविंद पानसरे आणि त्यांच्या पत्नी उमा पानसरे यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. पानसरे यांचा 20 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू झाला, तर उमा जखमी झाल्या. त्यानंतर बरोबर सात महिन्यांनी म्हणजेच 16 सप्टेंबर 2015 रोजी सांगली येथून समीर गायकवाडला (वय 32) विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) अटक केली. त्याच्यावर पानसरे हत्येचा मुख्य आरोपी असल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, एम. एम. कल्बुर्गी आणि गौरी लंकेश हत्या प्रकरणांशी जोडले गेले. हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित व्यक्तींचा समावेश असल्याच्या कनेक्शनवरुनच या प्रकरणाची इतर प्रकरणांशी तुलना झाली. 

कोर्टात मागील दहा वर्षात काय काय घडलं?

अटकेनंतर पोलिसांनी गायकवाडकडून मोबाइल जप्त केले. हे मोबाईल साक्षीदारांनी ओळखले. मात्र, तपासात काही पुरावा न सापडल्याचेही म्हटले जाते. कोर्टाने त्याच्या ब्रेनमॅपिंग आणि लाय डिटेक्शन चाचणीची विनंती फेटाळल्याने पोलिसांना या चाचण्या करता आल्या नाहीत. 2017 मध्ये कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने गायकवाडल सशर्त जामीन मंजूर केला. मात्र गायकवाडवर महाराष्ट्र सोडण्यास बंदी घालतानाच नियमित हजेरी लावण्याची अट घालण्यात आली. 2024 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची समीर गायकवाडचा जामीन रद्द करण्याची याचिका फेटाळली. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी हे प्रकरण कमकुवत असल्याचे निरिक्षण नोंदवले होते. 9 जानेवारी 2023 रोजी कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयात गायकवाड, वीरेंद्रसिंह तावडे आणि अन्य 8 जणांवर दोष निश्चिती झाली. यात हत्या आणि कट रचण्याचे आरोप आहेत. जानेवारी 2025 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे निरीक्षण थांबवले आणि कोल्हापूर सत्र न्यायालयाला लवकरात लवकर खटला संपवण्याचे आदेश दिले. 

सध्या हा खटला सुरू असून, गायकवाड जामिनावर बाहेर होता. पुराव्या अभावी पुरावा मिळवण्यासाठी फॉरेन्सिक अहवाल युनायटेड किंगडममधून मागवण्यात आले आहेत. या अहवालांची प्रतिक्षा असतानाच आता गायकवाडच्या मृत्यूची बातमी समोर आली आहे. 

