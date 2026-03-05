गोविंदगिरी महाराजांचं वक्तव्याने नवा वादंग, अक्षय महाराज भोसले यांनी केली संतांच्या माफीची मागणी

चंद्रकांत फुंदे, झी मीडिया, पुणे: राम मंदिराचे कोषाध्यक्ष गोविंदगिरी महाराज यांच्या एका वक्तव्यावरून नवा वाद पेटलाय. आपल्या संत परंपरेमध्ये दासबोधच केवळ ग्रंथ आहे. ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत ही भाष्यं आहेत. त्याचबरोबर नामदेव महाराजांनी तुकाराम महाराज यांची गाथा हे संकलन आहे, असं वादग्रस्त वक्तव्य केलंय. पुणे विद्यापीठातल्या झानोबा ते तुकोबा या तीन दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्रात गोविंदगिरी महाराजांनी हे वक्तव्य केलंय.
गोविंदगिरी महाराजांच्या या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद उमटले. या वक्तव्याचा देहू संस्थानकडून निषेध नोंदविण्यात आलाय. समस्त वारकरी संप्रदायाला त्यांच्याकडूनही अपेक्षा नव्हती, त्यांच्या मताशी देहू संस्थान असहमत आहे. त्यांच्या वक्तव्यानं वारकरी संप्रदायाच्या भावना दुखावल्याचं संत तुकाराम महाराज संस्थानचे अध्यक्ष जालिंदर महाराज मोरेंनी जाहीरपणे म्हटलंय. तर गोविंदगिरी महाराजांनी संतांची माफी मागावी, अशी मागणी अक्षय महाराज भोसले यांनी केलीय.
दरम्यान, यावरून वादंग होताच गोविंदगिरी महाराजांनी माफी मागितलीय. व्हीडिओ जारी करून गोविंदगिरी महाराजांनी सर्वांची माफी मागितली. गोविंदगिरी महाराजांच्या वक्तव्यानं वाद होण्याची ही पहिलीच वेळ नाहीय. याआधी अयोध्येतील राम मंदिर कार्यक्रमावेळी गोविंदगिरींनी पंतप्रधान मोदींची तुलना शिवरायांशी केली होती.
आतां विश्वात्मकें देवें । येणें वाग्यज्ञें तोषावें । तोषोनि मज द्यावें । पसायदान हें. संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी पसायदानाच्या माध्यमातून संपूर्ण विश्वाच्या कल्याणासाठी पवित्र प्रार्थना केलीय. तर "जे का रंजले गांजले | त्यांसी म्हणे जो आपुले || तोचि साधू ओळखावा | देव तेथेचि जाणावा ||" सांगणाऱ्या जगदगुरू तुकोबारायांनी आपल्याला मानवता हाच धर्म असल्याची उदात्त शिकवण दिली. हेच पसायदान आणि तुकोबांची गाथा हे संकलन असल्याचं गोविंदगिरी महाराज सांगत आहेत. दासबोधासोबत तुलना करणंही चुकीचंच आहे. अनेक वर्षांपासून वारकरी आणि समर्थ या दोन्ही संप्रदायांतील दुरावा कमी व्हावा, एकात्मतेचा धागा अधिक मजबूत व्हावा म्हणून ज्ञात-अज्ञात अनेक जण प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत. संतवाङ्मयात मूलतः एकवाक्यता आहे, ही भूमिका समाजात दृढ व्हावी यासाठी अनेकांनी आयुष्य घालवलं. अशावेळी अकारण वाद निर्माण करणं चुकीचंच आहे.