मराठा आरक्षणासाठी सरकार नवीन जीआर काढणार; महाराष्ट्रातील बड्या नेत्याचे सूचक वक्तव्य

Govt to issue new GR for Maratha reservation : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारनं मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत केली आहे. जरांगेंचं उपोषण सुरु झाल्यापासून मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकांवर बैठका झाल्या. नवनियुक्त अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील हे मुंबईत तळ ठोकून आहेत. उपसमितीचे सदस्य, शिंदे समिती आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्याशी ते सातत्यानं चर्चा करत आहेत. अशातच मराठा आरक्षणासाठी सरकार नवीन जीआर काढणार असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली.
शिंदे समिती आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्यासोबतच्या चर्चेतून आणखी एक मोठी बाब समोर आली. यापूर्वी कुणबी जात प्रमाणपत्रं आणि आरक्षणसंदर्भात जी प्रकरणं हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात गेली त्यावेळी कोर्टानं मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून प्रमाणपत्रं देता येणार नाही असा निकाल दिला होता. कोर्टाच्या या निकालांमुंळं मराठा आरक्षण उपसमितीला कोणताही निर्णय घेताना कोर्टाचा आदर राखावा लागणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयांचा अवमानही होऊ नये आणि मराठा समाजाला न्यायही मिळावा अशी कसरत करावी लागणार आहे. कोर्टाच्या या निकालाचा गुंता कसा सोडवावा असा यक्षप्रश्न समितीसमोर आहे.
मराठा आरक्षणाबात सरकारी पातळीवर काही निर्णय होण्याची शक्यता मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वर्तवली आहे. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार नवीन GR काढण्याच्या तयारीत असल्याची शक्यता विखे पाटलांनी वर्तवली. तसंच कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्रधारक यांच्या ऍफिडेव्हिटवर आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात विचार असल्याचंही विखे पाटील म्हणाले. तर, कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून गाव पातळीवर नोंदी शोधण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता विखे पाटलांनी वर्तवली. महाधिवक्त्यांच्या मान्यतेनंतर जरांगे पाटील यांना याचा मसुदा दाखवून अंतिम निर्णय घेतला जाईल असं विखे पाटील म्हणाले.