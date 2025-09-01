English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मराठा आरक्षणासाठी सरकार नवीन जीआर काढणार; महाराष्ट्रातील बड्या नेत्याचे सूचक वक्तव्य

मराठा आरक्षणासाठी सरकार नवीन जीआर काढणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून झी 24 तासला मिळाली आहे.  जरांगेंचं उपोषण सुरु झाल्यापासून मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकांवर बैठका झाल्या. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 1, 2025, 08:20 PM IST
मराठा आरक्षणासाठी सरकार नवीन जीआर काढणार; महाराष्ट्रातील बड्या नेत्याचे सूचक वक्तव्य

Govt to issue new GR for Maratha reservation : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारनं मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत केली आहे. जरांगेंचं उपोषण सुरु झाल्यापासून मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकांवर बैठका झाल्या. नवनियुक्त अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील हे मुंबईत तळ ठोकून आहेत. उपसमितीचे सदस्य, शिंदे समिती आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्याशी ते सातत्यानं चर्चा करत आहेत. अशातच मराठा आरक्षणासाठी सरकार नवीन जीआर काढणार असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली. 

शिंदे समिती आणि कायदेतज्ज्ञ  यांच्यासोबतच्या चर्चेतून आणखी एक मोठी बाब समोर आली. यापूर्वी कुणबी जात प्रमाणपत्रं आणि आरक्षणसंदर्भात जी प्रकरणं हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात गेली त्यावेळी कोर्टानं मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून प्रमाणपत्रं देता येणार नाही असा निकाल दिला होता. कोर्टाच्या या निकालांमुंळं मराठा आरक्षण उपसमितीला कोणताही निर्णय घेताना कोर्टाचा आदर राखावा लागणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयांचा अवमानही होऊ नये आणि मराठा समाजाला न्यायही मिळावा अशी कसरत करावी लागणार आहे. कोर्टाच्या या निकालाचा गुंता कसा सोडवावा असा यक्षप्रश्न समितीसमोर आहे. 

मराठा आरक्षणाबात सरकारी पातळीवर काही निर्णय होण्याची शक्यता मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वर्तवली आहे. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार नवीन GR काढण्याच्या तयारीत असल्याची शक्यता विखे पाटलांनी वर्तवली. तसंच कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्रधारक यांच्या ऍफिडेव्हिटवर आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात विचार असल्याचंही विखे पाटील म्हणाले. तर, कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून गाव पातळीवर नोंदी शोधण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता विखे पाटलांनी वर्तवली. ⁠महाधिवक्त्यांच्या मान्यतेनंतर जरांगे पाटील यांना याचा मसुदा दाखवून अंतिम निर्णय घेतला जाईल असं विखे पाटील म्हणाले. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Govt to issue new GR for Maratha reservationMaratha Reservation Manoj Jarange Patil MorchaGR for Maratha reservationमराठा आरक्षणमराठा मोर्चा

इतर बातम्या

OBC मध्ये तब्बल 346 पेक्षा जास्त जातींचा समावेश; महाराष्ट्र...

महाराष्ट्र बातम्या