Marathi News
Kunbi Caste Certificate: मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जीआर, मग कुणबी प्रमाणपत्र काढण्याची स्टेप बाय स्टेप पद्धत

Kunbi Caste Certificate : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जीआर काढला आहे. जर तुमच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र नसेल तर जाणून घ्या प्रक्रिया. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 3, 2025, 03:44 PM IST
Kunbi Caste Certificate : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत पाच दिवस आंदोलन केल्यानंतर राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात मोठा निर्णय घेतलाय. या निर्णयानुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी राज्य सरकारने जीआर काढल्यामुळे हे प्रमाणपत्र कसं मिळावं याची प्रक्रिया जाणून घेणे महत्त्वाचे असणार आहे. चला मग कुणबी प्रमाणपत्र काढण्याची स्टेप बाय स्टेप पद्धत जाणून घ्या. 

अ) रक्तसंबंधातील नातेवाइकाचा प्राथमिक शाळा प्रवेश निर्गम उतारा किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला काढून त्यावर कुणबी नोंद आहे का ते तपासा.

ब) स्वातंत्र्यपूर्व काळात गावातील प्रत्येकाच्या जन्ममृत्यूची नोंद त्याच्या जातीसह कोतवाल बुक किंवा गाव नमुना नं. १४ मध्ये ठेवली जात असे. पूर्वी या नोंदी दरमहा तहसील कार्यालयात पाठवल्या जायच्या. १ डिसेंबर १९६३ पासून कोतवाल पद महसूल विभागाकडे वर्ग झाल्यानंतर हे काम ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाकडे देण्यात आले. आपल्या रक्तनातेसंबंधातील नातेवाइकाचा जन्म किंवा मृत्यू झालेल्या गावाशी संबंधित तहसील कार्यालयात अर्ज करून त्याच्या नावाच्या गाव नमुना नं.१४ किंवा कोतवाल बुकाची नक्कल मागणी करावी. त्यात कुणबी नोंद आहे का? ते तपासावे.

क) आपल्या कुळातील जुन्या महसुली कागदपत्रांपैकी वारस नोंदी

(६ ड नोंदी), जमीन वाटप नोंदी, ७/१२ उतारे, ८अ उतारे, फेरफार, खरेदीखत, भाडेपट्टा, सातबारा अमलात येण्याआधी असणारे क. ड. ई. पत्र, सूडपत्र, खासरा पत्रक, हक्कपत्रक किंवा तत्सम इतर कुठल्याही महसुली कागदपत्रांमध्ये कुणबी जातीचा उल्लेख आहे का? ते शोधावे आणि असेल तर ते कागदपत्र काढून घ्यावे.

ड) रक्तसंबंधातील नातेवाइक शासकीय किंवा निमशासकीय नोकरीत असल्यास सर्व्हिस बुकच्या पहिल्या पानावर संबंधित कार्यालयाने त्या नातेवाइकाची कुणबी जात नोंद केलेली असल्यास त्याचा साक्षांकित केलेला उतारा घ्यावा.

इ) रक्तसंबंधातील नातेवाइकाने अगोदरच कुणबी जात प्रमाणपत्र काढले असेल तर त्याचे कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि समाज कल्याण खात्याच्या छाननी समितीने वैध ठरवलेले त्याचे कुणबी जात पडताळणी प्रमाणपत्र हे सुद्धा जातीचा पुरावा म्हणून चालेल.

कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी १३ ऑक्टोबर १९६७ रोजी किंवा त्याच्या आधी जन्म झालेल्या तुमच्या रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईक म्हणजे तुमचे वडील/चुलते/आत्या, आजोबा, पणजोबा, खापर पणजोबा, वडिलांचे चुलते/आत्या, आजोबांचे चुलते/आत्या, पणजोबांचे चुलते/आत्या, खापर पणजोबांचे चुलते/आत्या यापैकी कुठल्याही एका नातेवाईकाचा कुणबी जात सिद्ध करणारा जातीचा पुरावा असणे आवश्यक आहे.

