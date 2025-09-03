'OBC आरक्षण 100% संपलं, आता ओबीसींनी पुढे येऊन...' मराठा आरक्षणाचा GR दाखवत हाकेंची संतप्त प्रतिक्रिया

Maratha Reservation GR : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सलग पाच दिवस आमरण उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या संघर्षाला अखेर यश मिळताना दिसलं ते म्हणजे शासनाच्या एका भूमिकेमुळं. समाजाच्या वतीनं जरांगे यांनी मांडलेल्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य करत शासनातर्फे उपसमिती अध्यक्ष विखे पाटील यांनी जरांगे यांची उपोषण स्थळी भेट देत मसूदा वाचून दाखवला. ज्यानंतर काही वेळातच मराठ्यांच्या मागण्यांसंदर्भातील शासन आदेश अर्थात जीआर जारी करण्यात आला. मात्र मराठ्यांविषयी शासनानं घेतलेल्या या भूमिकेला ओबीसी समाजाकडून कडाडून विरोध केला आहे.
मराठा आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करत त्यानंतर सरकारने काढलेला जीआर हा बेकायदेशीर असल्याचं मत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केलं आहे. 'सरकारला असा बेकायदेशीर जीआर काढण्याचा अधिकार नाही, कालच्या जीआर मुळे ओबीसींचं आरक्षण संपुष्टात आलं आहे. हा न्यायालयीन लढा आणि रस्त्यावरची लढाई लढण्यासाठी आता ओबीसी बांधवांनी एकत्र यावं', असं आवाहन त्यांनी झी 24 तासशी संवाद साधताना ओबीसींना केलं.
शासनाचा जीआर दाखवत गावातील कुळातील, नातेसंबंधांतील व्यक्तीला प्रमाणपत्र मागत असल्याचं अॅफिडेविट करून दिलं, तर गावातील कोण? कुळातील कोण? नात्यातले मग कोणते नातेसंबंध? असे अनेक प्रश्न हाकेंनी उपस्थित केले. सगेसोयरे हा शब्दप्रयोग यात सरसकट नसला तरीही त्याची पूर्तता मात्र इथं झाल्याचं दिसून येत असल्याची बाब त्यांनी उजेडात आणली.
ओबीसींचं आरक्षण संपलं असं म्हणायचं का? असा प्रश्न विचारला असता '100 टक्के संपलं' असं थेट उत्तर हाकेंनी दिलं. 'ओबीसींच्या आरक्षणात प्रवेश करायला येथील न्यायालय आणि आयोगांचा नकार आहे. गावामध्ये एकाकडे कुणबी असल्याचं प्रमाणपत्र आहे आणि तो नात्यातील, कुळातील आणि गावातील माणसाला जर अॅफिडेविच दिलं आणि समोरील व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र मिळत असेल तर ओबीसींचं आरक्षण कसं टिकणार? सांगा मला...' असा प्रतिप्रश्न हाकेंनी मांडला.
बोगस कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे ओबीसीमध्ये घुसण्याचा सुळसुळाट महाराष्ट्रात होता त्याचं महाराष्ट्र शासनानं या जीआरद्वारे रेड कार्पेट घालत स्वागत केलं आहे असा नाराजीचा तीव्र सूर त्यांनी आळवला. 'या जीआरद्वारे अशी लाखो प्रमाणपत्र पुढच्या काळात निघतील. आता ते नेमके कसे आणि काय समाधानी आहेत हा प्रश्न मला मराठ्यांना विचारावासा वाटतो. मात्र आम्ही असमाधानी आहोत', असं हाकेंनी स्पष्ट केलं.
'मराठा समाजाला समाविष्ट करून घेण्याबाबत जीआर काढण्याचा अधिकार उपसमितीला नाही हे मी जबाबदारीनं सांगतो असं म्हणत विनोद पाटील यांच्याकडून ओबीसींना गाफील ठेवण्याचा प्रयत्न होत असून हातातला जीआर दाखवत विनोद पाटील यांना नेमकं म्हणायचंय काय?' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आणि जीआरमधील एका परिच्छेदाचं वाचन आणि विश्लेषण केलं. ज्यामध्ये गाव, कुळ, नातेसंबंध आणि जात प्रमाणपत्र असा उल्लेख होता.
ओबीसी नेते म्हणून आपल्यावर आता या जीआरवर स्थगिती आणण्याची आमची जबाबदारी असेल असं म्हणत, या शासन आदेशामुळं ओबीसीतील थेट परिणाम होणाऱ्या व्यक्तींनी पुढे येत तातडीनं पुढाकार घेत या जीआरवर स्थगिती आणण्याची मागणी केली पाहिजे अन्यथा सामान्य न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणारा ओबीसी मात्र मागे पडेल, त्यांचं काय होणार? या माणसांचं पंचायत राजमध्ये अस्तित्वं असणार का? असे अनेक प्रश्न लक्ष्मण हाके यांनी उपस्थित केले.
शासनाचा जीआर बेकायदेशीर का आहे?
ओबीसी नेत्यांच्या मते, हा जीआर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल आणि मंडल आयोगाच्या निकषांना धरून नाही. यामुळे ओबीसी कोट्यात बेकायदेशीरपणे मराठा समाजाचा समावेश होतो, ज्यामुळे ओबीसींचं आरक्षण धोक्यात येतं
सगेसोयरे धोरण म्हणजे काय?
सगेसोयरे म्हणजे नातेसंबंध (जसे, भाऊ, पिता, काका). जीआरनुसार, कुणबी नोंद असलेल्या व्यक्तीच्या अॅफिडेविटद्वारे नात्यातील व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकतं.
ओबीसींचं आरक्षण खरंच संपलं का?
लक्ष्मण हाके यांच्या मते, जीआरमुळे ओबीसी कोट्यात मराठा समाजाचा समावेश होईल, ज्यामुळे ओबीसींच्या 27% आरक्षणाचा हिस्सा कमी होईल.