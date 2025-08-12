ग्रामसेवकाच्या आत्महत्येमुळे अहिल्यानगरमध्ये खळबळ; सुसाईड नोट पाहून पोलिस हादरले

Ahilyanagar Crime News : ग्रामसेवकाच्या आत्महत्येमुळे अहिल्यानगरमध्ये खळबळ उडाली आहे. अहिल्यानगरमधील अंजनापूरच्या ग्रामसेवकाने आत्महत्या केली आहे. मृ ग्रामसेवकाच्या कुटुंबियांनी बीडीओ, विस्तार अधिका-यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. अधिका-यांच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ग्रामसेवकाच्या कुटुंबीयांचे सभापती राम शिंदे यांना पत्र लिहीले आहे. दोन्ही अधिका-यांवर तातडीने गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
बाजीराव रखमाजी बाचकर असे मृत ग्रामसेवकाचे नाव आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यातील अंजनापुर येथे ते ग्रामसेवक म्हणून कार्यरत होते. शुक्रवारी 8 ऑगस्ट रोजी नेवासा तालुक्यातील करजगाव येथे आपल्या राहत्या घरी विष घेऊन आपली जीवन यात्रा संपवली. त्यांच्या मृत्यूनंतर बाचकर यांच्या कुटुंबीयांकडून कोपरगाव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले असून या दोघा अधिकाऱ्यांनी मानसिक आणि आर्थिक छळ केल्यामुळे त्यांनी टोकाचा निर्णय घेत जीवन संपवले असल्याचे म्हटले आहे. तसेच विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांना निवेदन देऊन संबंधित गट विकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल व्हावा अशी मागणी केली आहे.बाचकर कुटुंबाच्या या आरोपानंतर एकच खळबळ उडाली आहे.
कोपरगाव तालुक्यातील अंजनापुर येथे बाजीराव बाचकर तीन वर्षांपासून ग्रामसेवक म्हणून कार्यरत होते. कोपरगाव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी संदीप दळवी आणि विस्तार अधिकारी बबन वाघमोडे यांनी बाजीराव यांना वेळोवेळी विविध कारणाने मानसिक आणि आर्थिक छळ केलाय.त्या जाचाला कंटाळून त्यांनी जीवन संपवले असून याबाबत बाचकर यांच्या मृत्यूनंतर एक सुसाइड नोट कुटुंबीयांना प्राप्त झाली असून ती सुसाईड नोट सध्या सोनई पोलिसांकडे असल्याची माहिती आहे असून ती बाजीराव बाचकर यांचीच आहे का..? याची खात्री सोनई पोलिस करीत आहे.
याबाबत कोपरगाव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी संदीप दळवी यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता. सदर ग्रामसेवक 17 जुलैपासून रजेवर आहे. आणि आठ ऑगस्टला त्यांनी विष घेतलं तर आम्ही त्यांचा छळ कसा केला..? असे म्हणत त्यांना काय ताणतणाव आला माहीत नाही. मात्र कार्यालयाला कळवलं असतं तर त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ताणतणाव दूर केला असता असे म्हणत आरोप फेटाळले आहे. यावेळी विस्तार अधिकारी वाघमोडे हे कार्यालयात उपस्थित नसताना त्यांच्याशी भ्रमणध्वनी वरून संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
दरम्यान गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकाऱ्यांनी नेमकं काय छळ केला..? या अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून एखादा ग्रामसेवक थेट एवढी टोकाची भूमिका घेत असेल तर नेमकं काय घडलं असेल..? कुटुंबियांच्या सांगण्याप्रमाणे मानसिक आणि आर्थिक छळ केला असेल कशा पद्धतीने त्रास देण्यात आला. कुटुंबीयांच्या मागणीप्रमाणे गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल होणार का..? या सर्व गोष्टींची चर्चा होत असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणार का..? खातेनिहाय चौकशी लागणार का...? त्याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.