English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सर्वसामान्यांसाठी Good News! म्हाडाची घरे आणखी स्वस्त होणार, घराच्या किंमती आता...

Mhada Mumbai News: म्हाडाची घरे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येणार आहेत. म्हाडाने यासंदर्भात एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 12, 2025, 11:06 AM IST
सर्वसामान्यांसाठी Good News! म्हाडाची घरे आणखी स्वस्त होणार, घराच्या किंमती आता...
Great News for Mumbaikars MHADA likely to reduce house prices by 8 - 10 perent

Mhada Mumbai News: मुंबई शहर व उपनरात घरांच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळं सर्वसामान्यांना घर घेणे परवडेनासे झाले आहे. त्यामुळं अनेक जण म्हाडाच्या घरांवर अवलंबून असतात. महानगरातील म्हाडाची घरे सर्वसामान्यांच्या अवाक्यात असतात त्यामुळं अनेक जण म्हाडाच्या घरांसाठी आग्रही असतात. मात्र गेल्या काही वर्षांत म्हाडाच्या घरांची किंमतही वाढल्या आहेत. अशातच सर्वसामान्यांसाठी एक महत्त्वाची माहिती समोर येतेय. भविष्यात म्हाडाच्या घरांच्या किंमती 8-10 ट्क्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. सामान्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध व्हावी, म्हणून म्हाडाने हा निर्णय घेतला आहे. 
 
घरांच्या किमती निश्चित करताना रेडीरेकनर दराशिवाय विचारात घेतला जाणारा प्रशासकीय खर्च, बांधकाम साहित्याच्या किमतीमधील वाढ, गुंतवणुकीवरील व्याज आदी बाबी गृहीत धरल्या जात असल्याने किमती फुगत आहेत. त्यामुळे रेडिरेकनर दराशिवाय प्रत्यक्षात जो खर्च होईल त्याचीच किंमत निश्चित करावी. अन्य वाढीव खर्च गृहीत धरू नये, अशी भूमिका घरांच्या किमती निश्चित करण्यासाठीच्या सूत्राची पुनर्रचना करण्याकरिता नेमलेल्या अभ्यास समितीने घेतली आहे.
 
समितीचा अहवाल म्हाडा प्राधिकरणाला लवकरच सादर केला जाणार आहे. म्हाडाकडून सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी परवडणाऱ्या किमतीत घरे उपलब्ध करून दिल् जात आहेत. मागील वर्षीच्या मुंबईतील लॉटरीतील घरांच्या किमती जास्त असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे म्हाडाने काही अंशी घरांच्या किमती कमी करून अर्जदारांना दिलासा दिला होता. दरम्यान, घराच्या किमती निश्चित करताना रेडिरेकनरचा दर विचारात घेतला जातो. तसेच प्रशासकीय खर्च पाच टक्के, बांधकाम साहित्याच्या किमतीतील वाढ पाच टक्के, जमीन घेताना गुंतवलेल्या रकमेवरील व्याज, इन्फ्रा चार्जेसही विचारात घतले जातात. 

कोकण मंडळाच्या लॉटरीला मिळतोय तुफान प्रतिसाद

कोकण मंडळाच्या 5 हजार 285 घरे आणि 77 भूखंडांच्या विक्रीसाठीच्या लॉटरीला तुफान प्रतिसाद लाभत आहे. सोमवारी सायंकाळी पावणेसात वाजेपर्यंत घरांसाठी 67 हजार 539 अर्ज आले असून, त्यापैकी 40 हजार 998 अर्जदारांनी अनामत रक्कमेचा भरणा केला आहे. कोकण मंडळाच्या लॉटरीमध्ये ठाणे येथील कौसा, डोंबिवली, कल्याण, टिटवाळा, नवी मुंबई, वसई, पालघर, मिरारोड, कावेसार, बाळकुम, शिरढोण, गोठेघर येथे घरे आहेत. यापैकी ठाणे आणि नवी मुंबईमधील घरांकडे अर्जदरांचा अधिक ओढा असल्याचे समोर आले आहे. 

लॉटरीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 ऑगस्टच्या रात्री 11.59 वाजेपर्यंत आहे. 14 ऑगस्टच्या रात्री 11.59 वाजेपर्यंत अनामत रकमेचा भरणा ऑनलाइन करता येईल. 21 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 6 वाजता अर्जाची प्रारूप यादी प्रसिद्ध होईल. 25 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत अर्जदारांना दावे व हरकती नोंदविता येतील. 1 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी 6 वाजता अर्जाची अंतिम यादी प्रसिद्ध होईल. 3 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता ठाणे येथील डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह येथे लॉटरी काढली जाणार आहे.

FAQ

1) म्हाडाच्या लॉटरीसाठी अर्ज कसा करावा?

उत्तर: म्हाडा लॉटरीसाठी अर्ज पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने https://housing.mhada.gov.in/ या अधिकृत वेबसाइटवर करावा लागतो. अर्ज प्रक्रिया पारदर्शक आहे आणि यासाठी कोणत्याही तृतीय पक्षाची गरज नाही. अर्जदारांना अर्जासोबत अनामत रक्कम (EMD) ऑनलाइन जमा करावी लागते.

2) म्हाडाच्या लॉटरीसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

उत्तर: म्हाडा लॉटरीसाठी अर्ज करताना आधार कार्ड, पॅन कार्ड, उत्पन्नाचा पुरावा, निवासाचा पुरावा आणि बँक खाते तपशील यासारख्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते. अर्ज प्रक्रियेसाठी https://housing.mhada.gov.in/ वर तपशील उपलब्ध आहेत.

3)  लॉटरीसाठी अर्ज करताना कोणती काळजी घ्यावी?

उत्तर: अर्ज फक्त अधिकृत वेबसाइट https://housing.mhada.gov.in/ वरून करावा. कोणत्याही बाहेरील एजंट किंवा तृतीय पक्षावर अवलंबून राहू नये. अर्जासोबत सर्व कागदपत्रे आणि अनामत रक्कम वेळेत जमा करावी.

Tags:
Mumbaimhadamhada homesMhada Housing LotteryMhada Projects

इतर बातम्या

दादरमध्ये मराठी माणूस ताकद दाखवणार; कबुतरखान्यांवरून संघर्ष...

महाराष्ट्र बातम्या