चमकदार रंगाच्या भाज्यांवर मेणाची पॉलिश? कुठे घडलाय हा धक्कादायक प्रकार?

जयेश जगड झी 24 तास अकोला : आरोग्यासाठी सकस आणि पौष्टिक आहार म्हणून भाजीकडे पाहिलं जातं. मात्र तुमच्या ताटातली भाजी खरंच तुमच्या शरीरासाठी लाभदायी आहे का हे तपासून पाहायची वेळ आता आली आहे. सध्या बाजारात चमकदार रंगांच्या भाज्यांना मागणी वाढली आहे. मात्र चकाकतं ते सारंच सोनं नसतं. त्यामुळे आवडीनं घेणारी चमकादर रंगाची भाजी तुमच्या शारीरिक स्वास्थ्यासाठी किती उपयोगी हेही बघायची गरज आहे.
वाढत्या शहरीकरणाच्या रेट्यात उच्चमध्यमवर्गीयांमध्ये फ्रेश भाज्या खरेदी करण्याचा नवा ट्रेंड आला आहे. आम्ही परदेशी भाज्याच खातो अशा इंग्रजीत सांगणा-या गृहिणींची संख्या वाढली आहे. परदेशी भाज्या किंवा चमकदार भाज्या खरेदी करणं हे मुंबई-पुण्यापुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. छोट्या छोट्या शहरातही चमकदार आणि इंपोर्टेड भाज्या खाणा-या लोकांची संख्या वाढली आहे.
हिरवीगार भाजी, चमकदार फळं खाण्याकडं लोकांचा कल वाढला आहे. पण सावधान, तुम्ही जी भाजी खरेदी करताय, त्या भाजीची चमक खरच नैसर्गिक आहे का हे तपासण्याची वेळ आलीय. तुम्ही जे चकचकीत फळ खाताय, ते फळ खरंच नैसर्गिक आहे का हे पडताळून घेण्याची वेळ आली आहे. कारण शहरी भागात चमकदार भाजी खरेदी करणा-यांची फसवणूक होत असल्याची अनेक प्रकरणं समोर आली आहे. भाजी ताजी राहण्यासाठी भाज्यांवर केमिकलची फवारणी केली जात असल्याची अनेक प्रकरणं समोर आलीयेत. ऑनलाईन ऍपवर विकली जाणारी महागडी भाजी चमकदार आणि केमिकलयुक्त असल्याची शक्यता जास्त असल्याचं जाणकार सांगतात.
एवढंच नव्हे तर काही फळांवर आणि फळभाज्यांवर मेणाचं आवरण चढवलं जातं. त्यामुळं तुमच्या पोटात अजाणतेपणी केमिकलयुक्त फळं आणि भाज्या जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सुपरमार्केटमध्ये विक्रीला ठेवलेल्या टोमॅटो, काकडी, आणि शिमला मिरचीला मेणाचा थर लावण्यात येतोय. हा मेणाचा थर कधीकधी प्रमाणित करुन दिलेल्या मानकांपेक्षा अधिक असतो. एवढंच नव्हे तर टरबुजाला रासायनिक रंग लावला जातो. कधी कधी गोडवा वाढवण्यासाठी इंजेक्शनही दिलं जातं.
सोसायटीत स्टेटस जपण्यासाठी अशा चमकदार भाज्या विकत घेतल्या जातात. साहजिकच अशा केमिकलयुक्त चमकदार भाज्या खाणार त्याचं आरोग्य कसं चांगलं राहणार? अनेकांना या केमिकलयुक्त भाजांमुळं वेगवेगळे आजार होतात. प्राथमिक पातळीवर उलटी जुलाबापासून ते कॅन्सरसारखे गंभीर आजार होत असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळं भाज्या खरेदी करताना कृषी उत्पन्न बाजार समितीतूनच किंवा स्थानिक शेतकरी विक्रीसाठी आणणारा भाजीपालाच विकत घ्यावा असा सल्ला तज्ज्ञ देत आहेत.
काही भाज्यांवर नैसर्गिक चमकही असते. तर काही भाजांना केमिकलच्या मदतीनं चमक आणली जाते. या चमकदार भाज्या ओळखण्यासाठी तज्ज्ञांनी काही झटपट चाचण्या करण्यास सांगितलंय. मेणाचं आवरण असलेली आणि केमिकलयुक्त फळांना नैसर्गिक गंध नसतो. शिवाय ती फळं टणक नसतात ती मऊ असतात. मेणयुक्त टोमॅटो ओळखण्याची एक ट्रिकही तज्ज्ञांनी सांगितली आहे.
कधी कधी साध्या डोळ्यांनी किंवा आपण तपासणी केल्यानंतरही आपल्या माथी खराब भाजी मारली जाऊ शकते. त्यामुळं आपण बाजारातून विकत आणलेली भाजी मीठ टाकलेल्या कोमट पाण्यात टाकून ठेवावी. पंधरा मिनिटानंतरच ती भाजी स्वयंपाकासाठी वापरावी किंवा ते फळ खाण्यासाठी वापरावं आहे.
चमकदार दिसते म्हणून ती फळं किंवा भाजी ताजी आहे या भ्रमात राहू नका. चमकदार भाजीसाठी तुमच्याकडून जादा पैसे उकळले जातातच शिवाय तुमच्या माथी केमिकलयुक्त भाजीपालाही मारला जातो. त्यामुळं डोळसपणे बाजारातून भाजी आणि फळं खरेदी करा. खरेदी केलेला भाजीपाला केमिकलयुक्त असला तर तुम्हाला चांगलं आरोग्य मिळण्याऐवजी तुमचं आरोग्य बिघडू शकतं. त्यामुळं राहा खबरदार.